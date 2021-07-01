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В Канаде медведи залезли в чужой двор и плавали в бассейне
Источник материала: СТВ
Новости Канады. Забавная история из изнывающей от жары Канады. Спрятаться от палящего солнца пытаются не только жители страны, но и животные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В городе Кокуитлам в провинции Британская Колумбия в один из дворов пробрались медведи. Внимание косолапых привлек бассейн. Пока малыши плавали, медведица их охраняла, затем всем семейством животные перелезли через забор и ушли со двора.
Хозяева дома отнеслись к произошедшему с пониманием. Жара испытывает на прочность каждого.
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Новости Канады. Забавная история из изнывающей от жары Канады. Спрятаться от палящего солнца пытаются не только жители страны, но и животные, сообщили в программе...
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