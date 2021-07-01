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В Бразилии в результате взрыва на заправочной станции пострадали не менее 15 человек

01.07.2021 11:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бразилии. ЧП в бразильском Сан-Паулу. В результате мощного взрыва на заправочной станции пострадали как минимум 15 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии в результате взрыва на заправочной станции пострадали не менее 15 человек

На воздух взлетела автоцистерна с горючим. Ударной волной выбило окна домов. Повреждены автомобили и расположенные рядом здания. Большинство пострадавших получили легкие травмы. Два человека, в том числе водитель автоцистерны, находятся в крайне тяжелом состоянии. Движение в районе ЧП перекрыто. Причины взрыва предстоит установить специалистам.

 
 
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Новости Бразилии. ЧП в бразильском Сан-Паулу. В результате мощного взрыва на заправочной станции пострадали как минимум 15 человек, сообщили в программе Новости «24...
 
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