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Обрушение многоэтажки в США. Погибли 18 человек, 145 – пропали без вести

01.07.2021 11:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Растет число жертв обрушения многоэтажного жилого дома в американской Флориде. В списке погибших 18 человек, в том числе два ребенка четырех и десяти лет. Пропавшими без вести считаются 145 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обрушение многоэтажки в США. Погибли 18 человек, 145 – пропали без вести

Поисково-спасательная операция на месте трагедии не прекращается уже неделю. Шансов найти выживших становится все меньше. Из 130 квартир высотки полностью разрушенными оказались около половины.

Обрушение многоэтажки в США. Погибли 18 человек, 145 – пропали без вести

Спасатели уже переместили более полутора тысяч тонн бетонных конструкций. Причиной обрушения могли стать структурные повреждения здания. Ожидается, что 1 июля место трагедии посетит президент Джо Байден.

 
 
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Новости США. Растет число жертв обрушения многоэтажного жилого дома в американской Флориде. В списке погибших 18 человек, в том числе два ребенка четырех и десяти...
 
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