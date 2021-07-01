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В пункте пропуска «Новая Гута» на границе с Украиной начинается эксперимент по обязательной дезинфекции транспорта

01.07.2021 11:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С 1 июля по 1 октября в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе пройдет эксперимент по обязательной дезинфекции транспортных средств.

В пункте пропуска «Новая Гута» на границе с Украиной начинается эксперимент по обязательной дезинфекции транспорта
Фото: inses.com.ua

Эксперимент призван предотвратить распространение возбудителей заразных заболеваний человека и животных, передает БелаПАН.

В обязательном порядке дезинфицировать будут автобусы, легковые и грузовые автомобили, зарегистрированные в Беларуси и за ее пределами.

Дезинфекция платная, ею будет заниматься ООО «БелГлобалГарант» на основании заключаемых договоров. Договор будет считаться заключенным в надлежащей форме со дня приобретения контрольной марки, подлежащей предъявлению водителем или владельцем транспортного средства в пункте пропуска при въезде в Беларусь. При отсутствии контрольной марки и отказе в ее приобретении транспортное средство не сможет въехать в страну.

Организовать подготовку и проведение эксперимента было поручено Совету министров. После его завершения правительство должно проанализировать результаты и до 1 ноября внести предложения об обязательной дезинфекции транспорта в пунктах пропуска на внешних границах страны в целом.

 

 

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С 1 июля по 1 октября в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе пройдет эксперимент по обязательной дезинфекции транспортных средств.
 
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