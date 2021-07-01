Источник материала: БелТА

1 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. С начала лета в лесах Гродненской области заблудились трое пожилых людей. Поиски одного пенсионера продолжаются, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Летом, особенно в сезон сбора грибов, традиционно фиксируется всплеск случаев, когда люди могут заблудиться в лесу. Чаще других ориентацию в пространстве теряют пожилые люди.

"С начала лета в лесах на территории области заблудились трое пожилых людей. Два случая произошли совсем недавно. В Щучинском районе продолжаются поиски пенсионера. 84-летний житель деревни Голевцы еще 28 июня ушел за грибами и домой так и не вернулся. А 26 июня в деревне Ляда Мостовского района 79-летняя местная жительница отправилась в лес и заблудилась. Ее родственники обратились за помощью в милицию. На следующий день гражданку нашли. К счастью, с ней все хорошо", - рассказали в милиции. Ранее также пришлось искать пожилого мужчину, отправившегося на велосипеде в лес за лозой и заблудившегося. Все закончилось благополучно.

В милиции напомнили, что перед походом в лес необходимо зарядить мобильный телефон, взять с собой необходимые лекарства и воду, обязательно предупредить родственников и близких о том, где планируете собирать грибы. В целом же в жаркую погоду лучше вовсе отказаться от продолжительных прогулок.-0-