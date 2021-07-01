Молодой мужчина утонул в Ясельде в Ивановском районе

Источник материала: БелТА

1 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе в реке Ясельда утонул молодой мужчина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Несчастный случай произошел 30 июня. Примерно в 17.20 поступила информация, что в реке возле деревни Бусса утонул человек. Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды мужчину 1999 года рождения.



