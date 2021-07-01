|
Молодой мужчина утонул в Ясельде в Ивановском районе
Источник материала: БелТА
1 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе в реке Ясельда утонул молодой мужчина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
Несчастный случай произошел 30 июня. Примерно в 17.20 поступила информация, что в реке возле деревни Бусса утонул человек. Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды мужчину 1999 года рождения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несчастный случай произошел 30 июня. Примерно в 17.20 поступила информация, что в реке возле деревни Бусса утонул человек. Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)