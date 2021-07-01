Работник сельхозпредприятия Ивьевского района украл тюки сена прямо с поля

Источник материала: БелТА

1 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Работник сельхозпредприятия из Ивьевского района ночью попытался вывезти с поля украденные тюки сена. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Вблизи деревни Синявщина сотрудники ГАИ остановили микроавтобус с прицепом. Его водитель в темное время суток нарушил правила. Внимание инспекторов привлек груз - пять тюков сена.

"На вопрос о происхождении груза водитель ответил, что ситуацией владеет его отец. Тот пояснил, что работает в сельхозпредприятии и сено приобрел на законных основаниях. Впрочем, выяснилось, что мужчины лукавят. Документов на груз не было, а сено попросту похитили с поля", - рассказали в милиции.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Стоимость украденного - около Br100.-0-