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Средняя цена нефти Urals в январе-июне выросла в 1,6 раза

01.07.2021 11:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Средняя цена на нефть марки Urals в январе-июне сложилась в размере $63,35 за баррель. Об этом сообщает Минфин РФ.

За аналогичный период прошлого года она составила $39,68 за баррель. Таким образом, цена выросла на $23,67 за баррель, или на 60%.

В июне цена составила $71,4 за баррель, увеличившись по сравнению с июнем прошлого года в 1,7 раза ($41,93 за баррель).

 
 
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Средняя цена на нефть марки Urals в январе-июне сложилась в размере $63,35 за баррель. Об этом сообщает Минфин РФ.
 
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