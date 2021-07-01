Средняя цена нефти Urals в январе-июне выросла в 1,6 раза

Источник материала: АФН

Средняя цена на нефть марки Urals в январе-июне сложилась в размере $63,35 за баррель. Об этом сообщает Минфин РФ.

За аналогичный период прошлого года она составила $39,68 за баррель. Таким образом, цена выросла на $23,67 за баррель, или на 60%.

В июне цена составила $71,4 за баррель, увеличившись по сравнению с июнем прошлого года в 1,7 раза ($41,93 за баррель).