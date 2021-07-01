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Главный тренер "Витязя" вышел на свободу после 15 суток ареста

01.07.2021 11:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер гандбольного «Витязя» Константин Яковлев вышел на свободу после 15 суток административного ареста.


сразу после освобождения

Напомним, Яковлев вместе с другими спортсменами 16 июня встречали в Барановичах журналиста Tribuna.com Дмитрия Руто, который вышел на свободу после 15 суток ареста. 

Автомобиль, в котором ехали спортсмены после встречи Дмитрия Руто, остановили сотрудники ГАИ на трассе М1. После этого сразу же появились силовики, Константин Яковлев был задержан, никого больше не задерживали.

Вечером 16 июня Константин планировал провести тренировку на открытом воздухе в Новой Боровой.

Тренера обвинили по ч. 1 статьи 24.23 КоАП – нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий
 
 
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Главный тренер гандбольного «Витязя» Константин Яковлев вышел на свободу после 15 суток административного ареста.
 
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