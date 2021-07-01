Пару месяцев назад юниорская команда «Юности» стала чемпионом Беларуси по своему возрасту, однако это не спасло одного из тренеров коллектива (легенду «Гомеля») от увольнения с дальнейшими последствиями, а директора школы (бывшего главного тренера национальной сборной) – от понижения.





Причина – в том, как хоккеисты отпраздновали успех.





В автобусе несколько игроков затянули кричалку «Баскова – в автозак!», а один из них поделился видео в социальных сетях. Уже на следующий день начались разборки на уровне руководства клуба и руководства федерации хоккея, которую, собственно говоря, Дмитрий Басков и возглавляет.





Одиозная фигура, приближенная к Лукашенко, – тренер его хоккейной команды и его младшего сына, необъяснимо успешный бизнесмен, персона, регулярно упоминаемая в контексте гибели Романа Бондаренко.





Трибун а» узнала, как развивалась история с молодыми хоккеистами. а» узнала, как развивалась история с молодыми хоккеистами.





Конец апреля. Юниорский чемпионат Беларуси по хоккею, возраст игроков – 17-18 лет. В Минске проходит матч, который должен определить чемпиона страны. На льду малой арены Дворца спорта встречаются хоккеисты «Юности» и столичного «Динамо».





Для того, чтобы взять золотые медали, «Юности» нужно обыграть соперника в основное время. Но минуты тают, и кажется, что овертайм неизбежен. Однако за шесть секунд до конца третьего периода нападающий Владислав Горчерук забрасывает ту самую шайбу, которая делает «Юность» чемпионом.





Дальше – понятные эмоции и бурное празднование победы в автобусе. Правда, главный тренер, 59-летний Анатолий Чистяков, к общему удивлению вместо празднования засобирался по делам и даже не зашел в автобус с игроками, отправив вместо себя помощника – 41-летнего Андрея Шевелева.





– В раздевалке, конечно, мы попрыгали, порадовались, но ничего не отмечали, – вспоминает защитник команды-чемпиона 18-летний Иван Курец. – Зашел директор СДЮШОР Владимир Сафонов, поздравил и поблагодарил коллектив. Но потом случился такой эпизод, который никто не понял. Г





лавный тренер Анатолий Чистяков сказал, что с нами никуда не поедет. Мы спросили почему. Он лишь ответил, что свое дело сделал, поэтому «умывает руки». Честно, никто ничего не понял. А потом, через пару недель, мы узнали, что специалист пошел на повышение и возглавил фарм-клуб «Юности» – команду «Юниор».





Шевелев, который сел с командой в автобус, пришел в клуб лишь в январе 2021 года, но, став тренером юниорской команды, быстро добился уважения в коллективе. Однако в чемпионский вечер случился эпизод, который предопределил будущее специалиста в «Юности».





– Не знаю почему, но капитан команды Марат Сорока начал в автобусе кричать: «Баскова – в автозак!» – вспоминает Курец. – Несколько человек подхватили эту кричалку. Тем более, если откровенно, не знаю людей у нас в команде, кто о Баскове отзывался бы с положительно. Разное о нем говорят, но отношение к главе ФХБ среди ребят, мягко говоря, негативное.





Тем не менее, прокричав пару раз, парни успокоились. Тем более тренер сказал, что если мы хотим выражать так свое мнение, то лучше делать это где-то в своей компании, но никак не в клубном автобусе.





Сорока, снимавший происходившее, выложил видео в сторис на своей странице в Instagram. Там видно, как игроки пьют пиво (по словам Курца, делали это только совершеннолетние хоккеисты, которые сами себе купили алкоголь), и слышен призыв, касающийся главы ФХБ.





Видео довольно быстро было удалено, однако федерация и руководство «Юности» успели его заметить. Уже на следующий день Сорока был вызван на «ковер» к Баскову, а позже и к председателю минского клуба Алексею Баранову. довольно быстро было удалено, однако федерация и руководство «Юности» успели его заметить. Уже на следующий день Сорока был вызван на «ковер» к Баскову, а позже и к председателю минского клуба





– Никто не знает, о чем был разговор с ним в ФХБ, потому что Марат на наши вопросы не отвечал, не хотел ничего рассказывать, – делится Курец. – Единственное, он нам сообщил, что на первый раз Басков простил игроков.





Как оказалось, виноватым посчитали Шевелева. 28 апреля, на следующий после «золотого» матча день, у тренера состоялась встреча с Басковым и телефонная беседа с Барановым. Игрокам специалист не рассказал, о чем была речь, тем не менее, хоккеисты узнали, что тренеру грозит увольнение за то, что он допустил у подопечных «неподобающее поведение». Игроки сразу начали собирать подписи в поддержку специалиста.





– За день мы собрали более 50 подписей. Расписывались не только игроки, но и их родители. Свою лепту внес и главный тренер Чистяков. Марат Сорока оказался единственным хоккеистом нашей команды, который не расписался в обращении. Мы, естественно, спросили у него, почему он так поступает. Марат ответил, что ему Баранов запретил ставить подпись за Шевелева. Почему – не знаю, ответа мы так и не добились, – рассказывает Курец.





На следующий день после инцидента на тренировке, которая проходила на «Чижовка-Арене», от руководства «Юности» досталось остальным юниорам клуба.





– Ребят собрал заместитель председателя клуба Сергей Лущик, он сам – бывший омоновец. Начал на повышенных тонах разговаривать, мол, что и кто там такое кричали. И еще грозился «устроить экскурсию по автозаку». Заставил всех отжиматься. Ну и вспомнил про Шевелева. Он знал, что мы собираем подписи в поддержку тренера, но сказал, что по нему вопрос уже решен, и наше обращение ничего не поменяет, – продолжает Курец.





Сейчас, по прошествии времени, игрок допускает, что Сорока выложил в сеть видео со скандированием неспроста.





– И я, и другие ребята уверены: это все было сделано, чтобы подставить Шевелева. Мы реально несколько раз пытались выяснить у Марата, зачем он это сделал, а потом – о чем он говорил в ФХБ. Но Сорока упорно отмалчивался. И сейчас с ним никто не общается, он не идет на контакт. Более того, мы даже не знаем, где он сейчас – вроде собирался уезжать в Варшаву. Так или иначе, связи с ним оборваны, – рассказывает Курец.





Описывая отношения с 17-летним Сорокой, Иван обращает внимание на то, как парень стал капитаном.





– Изначально я был капитаном, в том числе в позапрошлом сезоне. К тому же я в системе «Юности» занимаюсь уже шесть лет. Но прошлым летом на сборах у меня случился небольшой конфликт с Чистяковым (высказал ему свое мнение относительно взаимоотношений с ребятами), после чего у меня забрали капитанскую нашивку и отдали ее Марату.





Хоккеисты не поняли этого, потому что обычно команда голосует за капитана, а тут тренер решил за всех. Вот Сороку и начали называть «любимчиком». Чистяков своего решения не поменял, и весь сезон Марат отыграл в роли капитана.





Так как Сорока на контакт с командой не шел, инициативу по разрешению ситуации на себя взял Курец, тем более и он, и партнеры по команде верили, что Шевелева еще можно отстоять и оставить в тренерском штабе.





– Я даже ходил к председателю «Юности» Алексею Баранову, – вспоминает хоккеист. – Хотя сначала пытался до него дозвониться, но по телефону никто не отвечал. В итоге взял и поехал к Баранову в офис. Он интересовался у меня, кто еще кричал в автобусе про Баскова. Честно, я знаю, кто это был, но Баранову отказался что-либо рассказывать.





Потом он спросил, кричал ли я. Ответил, что не кричал и оправдываться за то, чего не делал, не собираюсь. Я спросил, что будет с Шевелевым, на что мне ответили, что для него места в «Юности» нет – и это уже решено.





Иван рассказал, что несколько недель назад общался с Шевелевым. Дела у тренера идут не очень хорошо. Специалист не может найти работу после такого увольнения.





– Тренер благодарил ребят за то, что мы собирали за него подписи, пытаясь отстоять. Ему очень приятно. А еще Андрей Дмитриевич говорит, что он после ухода из «Юности» пробовал устроиться в разные клубы, но там всегда отвечали, что не могут его взять, потому что все назначения согласовываются с Басковым, а он добро на заключение контракта с Шевелевым не дает. Так что пока Андрей Дмитриевич, насколько знаю, работает где-то с детьми, занимается их катанием, – рассказывает Курец.





Автор кричалки о Баскове молчит, тренер до сих пор не может понять своего увольнения

«Трибуна» попробовала связаться с автором видео про Баскова и автозак Маратом Сорокой. Однако разговора с хоккеистом не получилось. Имеющийся номер телефона оказался недоступен, а ВКонтакте Марат, прочитав сообщение от крреспондента «Трибуны», внес того в черный список.





Удалось дозвониться до Андрея Шевелева. Специалист, являющийся воспитанником «Юности», в Беларуси помимо родного клуба выступал за «Керамин», «Неман», «Шинник» и «Гомель», в зал славы которого был введен в 2015 году. Провел несколько матчей за национальную сборную.





В начале 2010-х из-за личных проблем и травм завершил карьеру, а после уехал в Челябинск, где долгое время работал в спортивном магазине по продаже и прокату велосипедов, сноубордов и горных лыж. В начале 2021-го вернулся в родной Минск – в «Юность», став одним из помощников Чистякова, но проработал в должности всего четыре месяца до увольнения в мае.





Сейчас специалист действительно не может найти работу в госструктурах, так как «для этого нужна рекомендация с прежнего места работы, а в «Юности» ее никто не даст после увольнения». Мы попробовали узнать у Шевелева подробности апрельского инцидента и расставания с клубом, однако тренер заявил, что прошлое вспоминать не хочет: «Поступили так, как посчитали нужным. А скандалить я не буду – мне проблемы не нужны».





Тем не менее, специалист отмечает, что до сих пор не может понять: почему именно он, человек, который пришел в команду лишь в начале 2021-го, понес такое суровое наказание?





– Впрочем, это все прошлое. Я созванивался с Чистяковым после увольнения, мы общались. Самое интересное, я так и не добился ответа, почему он решил не ехать с командой после чемпионского матча, а отправил меня. В итоге по голове получил я за поведение игроков. Так сказать, оказался случайной жертвой – находился не в то время не в том месте, – сказал Шевелев.





Другие подробности инцидента и своей отставки тренер озвучивать не стал, однако «Трибуне» удалось узнать парочку деталей. Несколько собеседников, знакомых с ситуацией, рассказали, что у Шевелева после инцидента была встреча с Басковым, и глава ФХБ будто бы решил не наказывать тренера, ограничившись устным внушением за то, что тот допустил «политические кричалки в исполнении фактически детей».





Окончательное решение об увольнении специалиста было принято даже не на уровне руководства «Юности». Этим вопросом занимался начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Максим Воропай.





– Насколько известно, Шевелев даже ходил на прием к Воропаю, туда за разъяснениями его послал Баранов. Но ничего в итоге не поменялось, – на условиях анонимности рассказали «Трибуне» люди, знакомые с ситуацией.





Мы дозвонились до Воропая. Однако чиновник заверил, что он не в курсе ситуации.





– По таким вопросам вам нужно обращаться к руководству «Юности». Они мне такие вещи не докладывают, я не согласовываю эти моменты. Занимаюсь только руководителями.





– То есть через вас вопрос по увольнению Шевелева не проходил?





– Нет, не проходил. Это в компетенции «Юности».





Также «Трибуна» попыталась связаться с Анатолием Чистяковым. Однако тренер на телефонные звонки не отвечал, а вопросы в вайбере прочитал, но проигнорировал.





Уволили и директора СДЮШОР, хотя поставленные задачи он выполнил

Тренер «Юности» – не единственная жертва инцидента в клубном автобусе. Вскоре после происшествия поста лишился директор СДЮШОР «Юность» Владимир Сафонов.





71-летний специалист в начале 90-х возглавлял национальную сборную Беларуси и минское «Динамо», позже руководил «националкой» и «молодежкой» Польши, с 2016-го по 2017-й возглавлял СДЮШОР БФСО «Динамо», а с 2017-го встал у руля СДЮШОР «Юности». Но в начале лета 2021-го Сафонов пост освободил, правда, в самой школе все-таки остался работать.





– Сафонов команде о своем будущем в школе ничего не говорил, но Шевелев нам как-то сказал, что директора также будут увольнять за «ненадлежащую идеологическую работу», – вспоминает Курец. – Параллельно со сбором подписей за Шевелева мы начали собирать подписи и за то, чтобы Сафонова не увольняли, все-таки это классный специалист. Но, как видим, наши усилия также ни к чему не привели.





Сафонова уволили в начале мая, после праздников. При этом, по информации «Трибуны», руководство перед сезоном требовало от него медалей, увязывая именно с этим показателем дальнейшее будущее специалиста.





В итоге команды «Юности» взяли пять медалей в своих возрастах по итогам чемпионатов, две из них – золотые. Однако спортивные достижения не уберегли менеджера от опалы. Школу вместо него возглавил экс-игрок «Юности» Андрей Расолько.





Экс-директор СДЮШОР – о своем понижении: «Вы все сами понимаете»

«Трибуна» дозвонилась до Сафонова. Специалист подтвердил, что остался в структуре школы, но уже не на руководящей должности. О ситуации, приведшей к его увольнению, говорить Сафонов отказался.





– Давайте так: без комментариев. Я ничего говорить не хочу. Работаю сейчас в школе «Юности», отвечаю за учебно-тренировочную работу. Больше ничего вам сказать не могу.





– На этой должности вы с мая?





– Да, с 1 мая. Официально я тренер, в мои обязанности входит подготовка резерва, веду старшую группу хоккеистов.





– О ситуации в апреле и вашем увольнении с поста директора говорить не желаете?





– Нет. Вы умный человек, все сами понимаете.





Председатель «Юности» просто бросил трубку

Чтобы узнать подробности увольнения и Шевелева, и Сафонова, «Трибуна» дозвонилась до председателя «Юности» Алексея Баранова. Функционер возглавил столичный клуб в январе 2021 года, придя на смену Михаилу Шишову.





До этого уроженец Электростали играл за ряд российских клубов, а в Беларуси защищал цвета «Юности», «Керамина», «Металлурга», «Немана», становился чемпионом и призером ЧБ. Завершив карьеру хоккеиста, Баранов работал ассистентом главного тренера в «Юности» и «Юниоре».





«Трибуна» не раз пыталась получить у Баранова комментарии по различным вопросам, но он постоянно твердит, что с нашим сайтом не общается. Однако на сей раз разговор с клубным руководителем все-таки состоялся, хоть и получился необычным.





– С «Трибуной» я по-прежнему не общаюсь. Извините.





– И тем не менее, Алексей Владимирович, скажу, по какому поводу вам звоню: хочу получить комментарий по увольнению Андрея Шевелева и Владимира Сафонова.





– Никак не буду это комментировать, совсем. Это внутренние дела, и они не подлежат обсуждению где-либо. Это наши вопросы. Тем более Сафонов не уволен. Почему вы так решили?





– Он уже не директор СДЮШОР «Юность».





– Ну да, это правильно. Он сейчас тренер в школе.





– А не связаны ли все эти события с инцидентом, который произошел в автобусе одной из юниорских команд «Юности»?





После этой фразы Баранов просто бросил трубку.





Письмо за Лукашенко осенью дошло до школы «Юности» – за отказ подписывать грозились не продлить контракт

Вообще идеология в госсистеме (а «Юность» – государственное учреждение) в нынешнее время – тема особенная. Что на заводах, что в спортивных клубах руководителям периодически поступают приказы сверху о том, что с работниками нужно проводить беседы, культивируя позитивное восприятие режима. Сафонов, как посчитали в руководстве «Юности» и ФХБ, эту работу выполнял ненадлежащим образом.





– Я вам честно скажу, Сафонов тут ни при чем, – признается Курец. – Просто у парней в нашей команде, в других коллективах сложилось четкое представление о нынешней власти, и, поверьте мне, единицы поддерживают существующий режим.





Есть у меня один знакомый игрок, у которого отец военный, поэтому у парня, скажем так, свое видение нынешних реалий. Он считает, что в стране все хорошо, что не о чем волноваться. Ну что ж, его мнение, я просто с этим человеком стараюсь много не общаться.





Сам же Курец, как оказалось, ярый сторонник перемен, в прошлом году несколько раз посещал марши и акции протеста, благо ни разу не задерживался. Ну, а в конце 2020-го один из эпизодов в жизни «Юности» окончательно убедил парня в том, что он придерживается верной гражданской позиции.





– Не помню, когда именно, но в клуб пришло то самое письмо за Лукашенко. И было сказано, что нужно подписать его не только тренерам, но и хоккеистам, в том числе из команд СДЮШОР. И плевать, что некоторые из парней несовершеннолетние, – вспоминает Курец. – К нам в команду почему-то с письмом не приходили, хотя мы ждали этого, но ребята из других коллективов мне рассказывали, что за руки их никто не держал, никто не заставлял ничего подписывать. Просто было сказано так: «Если не будет подписи – не продлим контракт».





Я услышал это и понял окончательно, что даже готов пожертвовать карьерой в Беларуси, но ничего подписывать не буду. Тем более, как вы понимаете, я против нынешнего режима. Думаю, если бы нам принесли письмо, наши парни бы отказались. Большинство – так точно. Тем более, как мне потом рассказали те, кто все-таки не оставил свою подпись, с ними ничего не сделали. То есть угрозы так и остались словами.





По воспоминаниям Курца, идеологические беседы с игроками его команды велись тренерами еще в августе.





– Помню, когда у нас в конце лета начались тренировки, подготовка к сезону, в Минске уже вовсю проходили акции протеста. И Чистяков нам повторял, чтобы после занятий мы сразу же ехали домой, никуда не ходили. Я ему в шутку отвечал, что сразу же еду домой, там беру флаг и отправляюсь на площадь. В ответ слышал, что в таком случае меня выгонят из команды, – говорит Курец.