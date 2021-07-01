ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Путин и Лукашенко обсудили санкции против Беларуси

01.07.2021 11:55 — Разное | Смартпресс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Смартпресс

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в четверг телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.

"В преддверии пленарного заседания восьмого Форума регионов России и Беларуси, в котором Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в режиме видеоконференции, обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.

Внимание также было уделено проблематике продолжающегося санкционного давления на Республику. "С российской стороны выражена солидарность с Беларусью, противостоящей односторонним нелегитимным рестрикциям, вводимым западными государствами в нарушение норм между­народного права", - сообщили в пресс-службе.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в четверг телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля. "В преддверии...
 
Новости дня
Новости разные
 
Наступствы авіясанкцый: футбольная зборная Беларусі згуляе ў Казані, удзельнікі эўракубкаў — у Батумі і Бялградзе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by