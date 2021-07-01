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Путин и Лукашенко обсудили санкции против Беларуси
01.07.2021 11:55 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в четверг телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.
"В преддверии пленарного заседания восьмого Форума регионов России и Беларуси, в котором Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в режиме видеоконференции, обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.
Внимание также было уделено проблематике продолжающегося санкционного давления на Республику. "С российской стороны выражена солидарность с Беларусью, противостоящей односторонним нелегитимным рестрикциям, вводимым западными государствами в нарушение норм международного права", - сообщили в пресс-службе.
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Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в четверг телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля. "В преддверии...
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