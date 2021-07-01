Гороскоп на июль 2021 для всех знаков Зодиака: какие важные перемены ждут каждого из нас

Источник материала: UDF



Фото: freepik

"Вы будете чувствовать колоссальную энергию и желание действовать, добиваться своих целей, сможете быть услышанными и показать себя во всей красе. Только не перестарайтесь, иначе люди увидят вашу неискренность и дешевые понты. Уделите время своим детям, хобби и проектам, которые носят творческий характер и публичность", - советует эксперт.

"Могут всплыть проблемы взаимоотношений с детьми, проблемы воспитания, возможно, вы мало уделяете им время и заняты только своей персоной. Если же Вы давно мечтаете о ребенке, то в середине лета велика вероятность зачатия или усыновления малыша", - порадовала астролог.

"Ваш энергетический порыв, инициатива и высокая работоспособность будут отмечены не только близкими, но и коллегами. Ваша интуиция и благоприятные обстоятельства будут способствовать выгодным инвестициям, депозитам. Июль отлично подходит для новых проектов, организации бизнеса, получения прибыли от производства", - резюмировала Арина Артуровна.

"Обстоятельства июля будут развивать или улучшать вас и ваши основные навыки, вам нужно будет больше читать, собирать информацию и учиться. Вы будете находиться в движении, постоянно стремиться к разнообразию и переменам. Количество встреч, поездок и контактов с людьми в это время значительно возрастет", - прогнозирует астролог.

"Будьте аккуратны в выяснениях отношений, так как это могут быть первыми звоночками к разводу. Следите за здоровьем родителей, вероятны болезни родственников, уход или разлука с одним из них", - предупредила астролог.

"В июле Тельцы проявят свою дипломатичность, смогут решить многие конфликты, найти компромисс в сложных переговорах, грамотно выстроить аргументацию в споре. Как личные, так и деловые отношения будут завязываться легко и непринужденно, а талант объяснять и убеждать поможет в июле предпринимателям, продавцам, консультантам и коучам", - резюмировала Арина Артуровна.

"Планируя поездку в отпуск, командировку, постарайтесь тщательно проверить документы, билеты, визы, бронь и т. д., поскольку недочеты, ошибки в оформлении могут испортить вам настроение", - рекомендует астролог.

"Могут быть обманы и неточная информация со стороны, спонсоров, друзей и представителей общественных организаций. Вы можете привлечь в решение своих проблем знакомых, друзей, близких родственников, активно используйте свои старые связи и находите новые", - предупредила Арина Артуровна.

"С другой стороны, может быть резкое изменение материального положение, как в плюс, так и в минус. Новолуние в вашем знаке говорит, о том, что стоит уделить внимание себе, своей внешности, здоровью, дому, семье, комфорту и уюту", - рассказывает эксперт.

"Конец месяца идеально подходит для комфортабельного и дорогого отдыха, праздников и развлечений, встреч в дружеских компаниях. Причем не исключено, что именно вы будете инициатором таких поездок, вечеринок и сможете проявить великолепные организаторские способности. В июле ваша общительность и миловидность позволят умело использовать связи для удачного решения ваших вопросов", - добавила астролог.

"Это ваше время! Венера и Марс в вашем знаке, после 22 июля и Солнце перейдет в знак Лев. А это значит, что плевать вы хотели на мнение окружающих, вы будете в центре внимания всех событий или станете причиной этих событий. Ваша харизма, успех и обаяние будет слепить до тошноты, вызывая зависть у окружающих. Гните свою линию, высказывайте свои желание и ставьте свои условия и ультиматумы. В этом месяце это сработает. Это время достижения целей, во чтобы это вам не стало. Вы сияете и излучаете солнечную энергию, а поэтому нужные люди и партнеры сами к вам притянутся. Не забывайте использовать ваше врожденное актерское мастерство и игру", - рассказала Арина Артуровна.

"Для Асцендентных Львов есть вероятность разрывов в отношениях, браках, партнерствах. Увлеченность другим человеком. Запланированный отпуск можно провести со "своим человеком" в приятном путешествии. Одинокие Львы в дороге могут познакомиться с интересным попутчиком, с которым завяжется дружба и не только…", - подчеркнула Арина Артуровна.

"Есть перспектива, что вы со своим любимым человеком или с человеком, с которым у вас присутствует тонкая эмоциональная связь, отправитесь в дальнее путешествие или переедете к нему жить", - подчеркнула астролог.

"Что касается личной жизни, то здесь в отношениях будет присутствовать страсть, любовь и интриги, возможны даже любовные треугольники. В семье вы сможете рассчитывать на хорошие отношения с детьми, партнер будет поддерживать ваши начинания, оказывать заботу либо вам придется ухаживать за кем-то. Тем, кто в поисках любви, удастся познакомиться с человеком близким вам по духу, музыкантом или творческой личностью, вдалеке от дома, в путешествиях, ретритах, йоге и разных медицинских центрах. Есть вероятность заключения романтического союза на основе общих интересов", - сообщила Арина Артуровна.

"В июле вы будете решать вопросы, связанные с детьми, организационными вопросами, путешествиями, организационными мероприятиями, возможны участия в конференциях, выставках, конкурсах и тендерах. Делайте все предельно скрупулезно, тщательно и ответственно, иначе недочеты и ошибки могут потянуть за собой потерю финансов и потерю уважения общественности", - пишет астролог.

"В любовной сфере могут быть резкие перепады, буря эмоций и разрывы. Также напряжение может наблюдаться в общении с детьми. Возможно, какие-то обязательства перед ними могут затруднять или тормозить вашу работу или проекты, общественную деятельность. Это может решиться с помощью финансов, например, наняв няню", - добавила Арина Артуровна.

"В этом месяце вы будете активны и весьма успешны в вопросах построения карьеры, так как этому будет способствовать новолуние в доме карьеры и статуса. Вы сможете мастерски вписаться в иерархию, вызвать симпатию у вышестоящих и влиятельных людей. Все это даст возможность получить желаемое "место" и доход. Поспособствует этому также и тайное покровительство или спонсор", - добавила эксперт.

"Появится возможность проявить себя в деле, показать свои способности. Препятствия вас не смутят, а только еще больше будут подзадоривать. В любом случае в этот период вам придется много работать, забывая обо всем, кроме вожделенной цели. Также есть вероятность появление в жизни авторитетного, делового человека", - пишет астролог.

"Возможны дискредитация, утрата самостоятельности, крах целей, также конфликты с начальством или другими влиятельными людьми. На этой почве возможны потеря интереса к делу, апатия, бездеятельность, бесшабашность. Опасность производственных травм, аварий и просто обострений хронических заболеваний", - добавила Арина.

"Если у вас намечается судовые разбирательства или оформление заграничных предприятий, иностранных контрактов, то важно подготовиться тщательно и перепроверить все требуемые документы, так как могут быть форс-мажорные ситуации", - советует астролог.

"Рекомендуется в этом месяце пройти ТО, отремонтировать авто, если требуется, так как могут быть неожиданные ситуации на дороге. Проявится интерес к методам оздоровления и медицине. Научная, преподавательская и деятельность связанная с обучением принесет хорошие плоды, известность и обязательства в определенных кругах", - добавила астролог.

"До 10 июля лучше не брать сверх нагрузки в работе, так как могут быть проблемы со здоровьем и не вовлекаться в финансовые обязательства. Могут быть неожиданные траты на детей, хобби, увлечения, любовников и организационные мероприятия", - прогнозирует астролог.

"Аспекты планет покажут, кто является важными людьми в вашей жизни. Также уделите внимание своим родным, близким, родителям, проявите заботу и внимание к ним. Если же вы уже в длительном союзе, чувства к партнеру могут нахлынуть с новой силой", - рассказывает Арина Артуровна.

"Проявится тяга ко всему необычному и загадочному, тайному - начиная от чужих секретов и заканчивая духовными практиками, ретритами, психологией, геологией и историей", - резюмировала эксперт.

"Вероятен расход мнений и множество разногласий со своими партнерами по браку и бизнесу, которые до 10 июля могут привести к разрывам отношений и обнулению всех договоренностей. Также эти аспекты касаются сферы бизнеса, недвижимости, акций, трейдерства и производства", - рассказывает астролог.

"Новолуние происходит в доме работы здоровья, ЗОЖ и обязанностей, поэтому хорошо любовные интриги оставить на второй план и заняться своими рабочий обязанностями, управлением и операционкой, возможно, понадобится замена кадров", - предупредила астролог.

"Возможно, под напором событий, вы решите съехаться под общую крышу с вашим партнером, сможете благополучно решить вопрос по квартире или недвижимости. Вероятны хороший дополнительный заработок, особенно у тех, кто связан с общественными организациями, юридической, медицинской, морской и сферой отдыха и развлечений", - резюмировала эксперт.

"Напряжение в начале месяца будет проходить по темам работы, карьеры, каких-то обязательств и здоровья. Это хорошее время, чтоб начать худеть и заняться здоровым образом жизни. Возможно, произойдут такие ситуации, которые заставят это вас сделать", - прогнозирует эксперт.

"Возможны служебные романы, различные мероприятия на работе или роман с человеком ниже по статусу. В этот период возможны посещение, медицинских центров, санаториев или стоматологий. Возможно, придется за кем-то ухаживать или проявлять заботу", - считает астролог.

"В июле доходы будут хорошими, а возможности только расширятся. Особенно успешными окажутся предприниматели, чей бизнес связан с заграничным партнерством, профессиональным спортом, издательством, наукой, образованием. Повезет и тем, кто занимается творчеством, а также тем, кто имеет публичные профессии, СММ, маркетинг", - добавила Арина Артуровна.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гороскоп на июль 2021 для всех знаков Зодиака: какие важные перемены ждут каждого из нас Астролог считает, что июль для Овнов будет удачным месяцем.