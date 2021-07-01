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Праздник 1 июля: что можно и нельзя делать, главные приметы дня, у кого именины

01.07.2021 12:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 1 июля: что можно и нельзя делать, главные приметы дня, у кого именины
Коллаж: РБК-Украина
1 июля 2021 года в народе отмечается День Ярила. А верующие почитают память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. В нашем материале читайте о всех приметах и запретах этого дня.

Раньше люди верили, что именно сегодня наступает лучшее время начинать сенокос и собирать лекарственные травы.

Также наши предки верили, что на Ярилу можно увидеть множество сверхъестественных явлений – дырки в земле, которые ведут на противоположную часть света, или своих пропавших родственников. Это становилось возможным из-за того, что солнце замедляло свой ход и открывался потусторонний мир. Главная примета дня: если умыться сенокосной росой в Ярилин день, можно стать краше и здоровее, а золотая вечерняя заря обещает хорошую погоду.

Главные приметы этого дня:


Туман утром на Ярилу стелется – непогоды не будет.

С утра нет росы – днем стоит ждать дождя.

Если кувшинки едва видно над водой – вечером будет дождь.

Что нельзя делать в этот день:


Нельзя тратить много денег. В этот день трезво оцените свои запасы и не растрачивайте их впустую.

Жаловаться. 1 июля постарайся провести максимально оптимистично и радостно, без нытья и жалоб на жизнь.

Хвастаться. В этот день не стоит выпячивать свои достижения и заслуги, даже если они действительно стоят того, чтобы рассказать близким.

Именины у Леонтия, Александра, Ипатия, Василия, Феодула, Сергея, Никанора и Виктора. Не забудьте поздравить этих людей с днем ангела.
 
 
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В этот день трезво оцените свои запасы и не растрачивайте их впустую.
 
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