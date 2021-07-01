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Праздник 1 июля: что можно и нельзя делать, главные приметы дня, у кого именины
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
Раньше люди верили, что именно сегодня наступает лучшее время начинать сенокос и собирать лекарственные травы.
Также наши предки верили, что на Ярилу можно увидеть множество сверхъестественных явлений – дырки в земле, которые ведут на противоположную часть света, или своих пропавших родственников. Это становилось возможным из-за того, что солнце замедляло свой ход и открывался потусторонний мир. Главная примета дня: если умыться сенокосной росой в Ярилин день, можно стать краше и здоровее, а золотая вечерняя заря обещает хорошую погоду.
Главные приметы этого дня:
Туман утром на Ярилу стелется – непогоды не будет.
С утра нет росы – днем стоит ждать дождя.
Если кувшинки едва видно над водой – вечером будет дождь.
Что нельзя делать в этот день:
Нельзя тратить много денег. В этот день трезво оцените свои запасы и не растрачивайте их впустую.
Жаловаться. 1 июля постарайся провести максимально оптимистично и радостно, без нытья и жалоб на жизнь.
Хвастаться. В этот день не стоит выпячивать свои достижения и заслуги, даже если они действительно стоят того, чтобы рассказать близким.
Именины у Леонтия, Александра, Ипатия, Василия, Феодула, Сергея, Никанора и Виктора. Не забудьте поздравить этих людей с днем ангела.
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В этот день трезво оцените свои запасы и не растрачивайте их впустую.
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