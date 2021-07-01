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В Гомеле на милиционера натравили собаку и ударили палкой

01.07.2021 12:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Гомеле на милиционера натравили собаку и ударили палкой
Кадр из видео
В Гомеле женщину-милиционера ударили по голове, сообщает ohrana.cov.by.

Инспекторы по делам несовершеннолетних пришли навестить неблагополучную семью, но хозяин квартиры напал на них, натравил собаку. На место приехал наряд Департамента охраны.

39-летний мужчина попытался деревянной палкой выгнать силовиков. Но его задержали. Произошло это на глазах у одного из трех детей, который находился в тот момент дома.

За насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел возбудили уголовное дело.
 
Теги: Гомель
 
 
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За насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел возбудили уголовное дело.
 
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