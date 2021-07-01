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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гомеле на милиционера натравили собаку и ударили палкой За насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел возбудили уголовное дело.

Инспекторы по делам несовершеннолетних пришли навестить неблагополучную семью, но хозяин квартиры напал на них, натравил собаку. На место приехал наряд Департамента охраны.39-летний мужчина попытался деревянной палкой выгнать силовиков. Но его задержали. Произошло это на глазах у одного из трех детей, который находился в тот момент дома.За насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел возбудили уголовное дело.