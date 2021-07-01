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В Гомеле на милиционера натравили собаку и ударили палкой
Источник материала: UDF
Кадр из видео
Инспекторы по делам несовершеннолетних пришли навестить неблагополучную семью, но хозяин квартиры напал на них, натравил собаку. На место приехал наряд Департамента охраны.
39-летний мужчина попытался деревянной палкой выгнать силовиков. Но его задержали. Произошло это на глазах у одного из трех детей, который находился в тот момент дома.
За насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел возбудили уголовное дело.
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За насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел возбудили уголовное дело.
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