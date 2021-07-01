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Белорусского рубля укрепляется ко всем основным валютам утром 1 июля

01.07.2021 12:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусского рубля укрепляется ко всем основным валютам утром 1 июля
Иллюстративное фото
Утром в четверг евро опустился на минимум почти за две недели, а российский рубль — на десятидневный минимум.

Валютная корзина подешевела на 0,16% — минимума за 9 дней.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным https://banki24.by по состоянию на 10:17:

Курс доллара просел на 0,0020 BYN до 2,5304 BYN/USD.

Курс евро подешевел на 0,0121 BYN до 2,9995 BYN/EUR. Это минимум за 13 дней.

Курс российского рубля упал на 0,0037 BYN до 3,4670 BYN/100 RUB.

Стоимость российского рубля опустилась до минимума за 10 дней.

Московская биржа


Hоссийский рубль на торгах МосБиржи девальвируется к доллару и евро. Курс доллара вырос на 25 копеек до 72,97 российских рублей.

Курс евро подрос на 3 копейки до 86,54 российских рублей.
 
 
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Валютная корзина подешевела на 0,16% — минимума за 9 дней.
 
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