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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусского рубля укрепляется ко всем основным валютам утром 1 июля Валютная корзина подешевела на 0,16% — минимума за 9 дней.

Валютная корзина подешевела на 0,16% — минимума за 9 дней.По данным https://banki24.by по состоянию на 10:17:Курс доллара просел на 0,0020 BYN до 2,5304 BYN/USD.Курс евро подешевел на 0,0121 BYN до 2,9995 BYN/EUR. Это минимум за 13 дней.Курс российского рубля упал на 0,0037 BYN до 3,4670 BYN/100 RUB.Стоимость российского рубля опустилась до минимума за 10 дней.Hоссийский рубль на торгах МосБиржи девальвируется к доллару и евро. Курс доллара вырос на 25 копеек до 72,97 российских рублей.Курс евро подрос на 3 копейки до 86,54 российских рублей.