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Белорусского рубля укрепляется ко всем основным валютам утром 1 июля
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Валютная корзина подешевела на 0,16% — минимума за 9 дней.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным https://banki24.by по состоянию на 10:17:
Курс доллара просел на 0,0020 BYN до 2,5304 BYN/USD.
Курс евро подешевел на 0,0121 BYN до 2,9995 BYN/EUR. Это минимум за 13 дней.
Курс российского рубля упал на 0,0037 BYN до 3,4670 BYN/100 RUB.
Стоимость российского рубля опустилась до минимума за 10 дней.
Московская биржа
Hоссийский рубль на торгах МосБиржи девальвируется к доллару и евро. Курс доллара вырос на 25 копеек до 72,97 российских рублей.
Курс евро подрос на 3 копейки до 86,54 российских рублей.
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Валютная корзина подешевела на 0,16% — минимума за 9 дней.
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