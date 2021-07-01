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Фотофакт. Тренера Яковлева на свободе встретили с тортом: «Народ – чемпион»
01.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Главный тренер гандбольного «Витязя» и гражданский активист был задержан на обратном пути в Минск из Барановичей, где он встречал освобожденного журналиста Дмитрия Руто, и отправлен на 15 суток за решетку.
Его обвинили по ч. 1 статьи 24.23 КоАП — нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. 1 июля Константин Яковлев вышел на свободу.
Фото Трибуны
Тренера встретили коллеги и близкие. Они подарили Константину торт с надписями «Мы гуляем сумленна» и «Народ чэмпiён».
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Главный тренер гандбольного «Витязя» и гражданский активист был задержан на обратном пути в Минск из Барановичей, где он встречал освобожденного журналиста...
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