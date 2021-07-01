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В России иностранных IT-гигантов обязали открывать свои филиалы в стране

01.07.2021 12:19 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает иностранных IT-гигантов создавать свои представительства в России. Как сообщает ТАСС, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Владельцы интернет-ресурсов, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. российских пользователей, должны будут с 1 января 2022 года создать филиалы, открыть представительства или учредить юридические лица в РФ. Вводится также комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства, включая в качестве крайней меры возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя. Среди других мер, уточняет "МИР 24", информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение переводов денежных средств и приема платежей российских физических и юрлиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.

Предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства, включает 20 платформ. В него входят соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch.tv), мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber), почтовый сервис (Gmail), поисковики (Google, Bing.com), провайдеры хостинга (Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy), онлайн-магазины (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com), а также Wikipedia.org. При этом список может корректироваться. Перечень иностранных интернет-компаний в России будет размещен на сайте Роскомнадзора.

Соответствующая законодательная инициатива была внесена в Госдуму 21 мая группой депутатов из думского комитета по информполитике и сенатором Алексеем Пушковым. Документ получил поддержку правительства РФ, Банка России и Федеральной антимонопольной службы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Владельцы интернет-ресурсов, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. российских пользователей, должны будут с 1 января 2022 года создать филиалы, открыть...
 
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