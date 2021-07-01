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«Я много путешествую, училась в Москве, но всё равно приезжаю сюда». Почему эта известная модель хочет жить в Минске?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Обладательница идеальных пропорций, большого количества титулов и армии подписчиков в Instagram совсем недавно пополнила свою творческую копилку еще одной наградой. Белорусская модель Полли Каннабис взяла титул Miss Elite Europe, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Гранд-финал прошел в Египте, а за первенство соревновались представительницы из 34 стран.
Вот уже много лет у белорусской королевы красоты есть особая традиция. Она неизменно приходит к месту своей силы, где Полли еще с детства много времени проводит со своей семьей. Одно из самых оригинальных зданий Минска – Национальная библиотека. Пожалуй, самый узнаваемый символ Беларуси и ее столицы. Перед зданием стоит памятник первопечатнику Франциску Скорине. Его слова увековечены на монументальном входе в комплекс: дизайн в виде раскрытой книги – еще один важный атрибут. Рядом – удивительные памятники буквам славянского алфавита.
Полли Каннабис, модель:
Правду говорят: люди – душа города. И сколько ни смотри на любимую столицу, каждый ее видит по-своему.
Полли Каннабис:
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«Я много путешествую, училась в Москве, но всё равно приезжаю сюда». Почему эта известная модель хочет жить в Минске?
Новости Беларуси. Обладательница идеальных пропорций, большого количества титулов и армии подписчиков в Instagram совсем недавно пополнила свою творческую копилку...
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