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«Я много путешествую, училась в Москве, но всё равно приезжаю сюда». Почему эта известная модель хочет жить в Минске?

01.07.2021 12:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Обладательница идеальных пропорций, большого количества титулов и армии подписчиков в Instagram совсем недавно пополнила свою творческую копилку еще одной наградой. Белорусская модель Полли Каннабис взяла титул Miss Elite Europe, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Гранд-финал прошел в Египте, а за первенство соревновались представительницы из 34 стран.

«Я много путешествую, училась в Москве, но всё равно приезжаю сюда». Почему эта известная модель хочет жить в Минске?

Вот уже много лет у белорусской королевы красоты есть особая традиция. Она неизменно приходит к месту своей силы, где Полли еще с детства много времени проводит со своей семьей. Одно из самых оригинальных зданий Минска – Национальная библиотека. Пожалуй, самый узнаваемый символ Беларуси и ее столицы. Перед зданием стоит памятник первопечатнику Франциску Скорине. Его слова увековечены на монументальном входе в комплекс: дизайн в виде раскрытой книги – еще один важный атрибут. Рядом – удивительные памятники буквам славянского алфавита.

«Я много путешествую, училась в Москве, но всё равно приезжаю сюда». Почему эта известная модель хочет жить в Минске?

Полли Каннабис, модель:
Я очень люблю нашу библиотеку. Каждый раз, когда мои знакомые иностранцы спрашивают, что посмотреть в Минске, я говорю: приезжайте на «Восток», посмотрите на библиотеку. Когда мне хочется показать, что у нас современная страна, есть новые здания, технологии, я предлагаю всем обязательно посмотреть на библиотеку. Когда я была маленькая, жила в этих домах, и у меня был дедушка, который знал всех художников и писателей. Его звали Дмитрий Маслов, и однажды на этом здании проводили реконструкцию мозаики. Это очень сложная ручная работа. Мы заходили внутрь, потому что там были все его друзья, эти мастера показывали бруски, от которых они откалывали кусочки и выкладывали вручную все удивительные рисунки. Это просто невероятная художественная ценность и очень сложная работа.

Правду говорят: люди – душа города. И сколько ни смотри на любимую столицу, каждый ее видит по-своему.

«Я много путешествую, училась в Москве, но всё равно приезжаю сюда». Почему эта известная модель хочет жить в Минске?

Полли Каннабис:
Минск – это мой родной город, где я родилась, жила много лет, все свое детство. Это место, куда мне хочется всегда возвращаться. Я очень много путешествую, училась в Москве, но все равно приезжаю сюда и жить я хочу здесь. Я буду улетать на работу, съемки, но возвращаться буду в родной, любимый Минск.

«К сожалению, в последний день конкурс отменили». Модель Полли Каннабис о трудностях в работе – читайте здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Обладательница идеальных пропорций, большого количества титулов и армии подписчиков в Instagram совсем недавно пополнила свою творческую копилку...
 
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