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«К сожалению, в последний день конкурс отменили». Модель Полли Каннабис о трудностях в работе

01.07.2021 12:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Обладательница идеальных пропорций, большого количества титулов и армии подписчиков в Instagram совсем недавно пополнила свою творческую копилку еще одной наградой. Белорусская модель Полли Каннабис взяла титул Miss Elite Europe, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Гранд-финал прошел в Египте, а за первенство соревновались представительницы из 34 стран. Путь к победе был долгим и, конечно, не обошелся без приключений.

«К сожалению, в последний день конкурс отменили». Модель Полли Каннабис о трудностях в работе

Полли Каннабис, модель:
Я просто не могла попасть на этот конкурс, потому что меня не пустили на самолет. Они спросили, есть ли у меня виза. Я открываю паспорт, визы у меня нет. Оказывается, в Египет, в Каир нужна виза. Когда летишь в Хургаду, она не нужна, когда летишь в Каир, нужна. Я стою с этими собранными чемоданами, готовилась целый месяц, у меня наряды, провожают люди, и просто меня не пускают на самолет. Если сесть на чартер, то можно прилететь в Хургаду, туристический район. Мы искали тур с отелем, всем вместе, с обратными билетами. Пришлось его покупать, чтобы добраться.

«К сожалению, в последний день конкурс отменили». Модель Полли Каннабис о трудностях в работе

В конце 2015 года Полли приняла участие в международном конкурсе красоты «Мисс 7 континентов» в Турции. Каннабис вошла в пятерку финалисток и завоевала титул Top Fashion Model, первой представила Беларусь на конкурсе «Мисс Земля», а в 2021 году завоевала титул Miss Grand Belarus.

«К сожалению, в последний день конкурс отменили». Модель Полли Каннабис о трудностях в работе

Полли Каннабис:
На некоторых конкурсах красоты короны настолько дорогие, что их стоимость может достигать и 70 тысяч евро, и чуть ли не 300 тысяч евро. Естественно, их не отдают победительнице – корона переходит из года в год новой девушке и выдается только на мероприятие, только с охраной она может ее надевать и носить. Я хотела бы рассказать про этот головной убор. Это своеобразный кокошник, но с белорусскими мотивами. Я делала его самостоятельно для конкурса красоты, чтобы представить национальный белорусский костюм. Здесь используется плетение из соломы, красивые сувенирные цветы, ромашки. Я все это красила краской, наклеивала солому, собирала все вместе. За счет этого красивого орнамента создается полный ансамбль. Когда я его надевала, очень много людей обращали внимание.

«К сожалению, в последний день конкурс отменили». Модель Полли Каннабис о трудностях в работе

График красавицы расписан чуть ли не по минутам. Испанский, танцы, вокал, актерское мастерство – далеко не полный список дел белорусской модели.

«К сожалению, в последний день конкурс отменили». Модель Полли Каннабис о трудностях в работе

Полли Каннабис:
Два дня назад я должна была лететь на конкурс в Австрию. К сожалению, в последний день его отменили, потому что трек-машину с оборудованием просто не пропустили через границу. Мне должны были прислать билеты. Я сижу, жду. «Ну что?» – «До 12 точно скажем». Не пустили машину – конкурс отменяется. Конечно же, я не скучаю, потому что очень много занятости, активности здесь и сейчас, в том числе и фотосъемки. И, конечно же, Instagram, потому что это полноценная работа, каждый день нужно наполнять контентом, выставлять фотографии, делать stories – это большой труд, и я не успеваю скучать.

«Я много путешествую, училась в Москве, но все равно приезжаю сюда». Почему эта известная модель хочет жить в Минске? Подробности здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Обладательница идеальных пропорций, большого количества титулов и армии подписчиков в Instagram совсем недавно пополнила свою творческую копилку...
 
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