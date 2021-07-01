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БТА Банк возобновил кредиты на покупку недвижимости на вторичном рынке
Источник материала: Myfin
Кредит «Вторичная
недвижимость» предоставляется физическому
лицу, включая физлиц, зарегистрированных
в качестве
Кредит для покупки недвижимости на вторичном рынке предоставляется на срок до 60 месяцев. Ставка фиксированная: 17,50% в пакете услуг и 23,99% без пакета услуг. Минимальная сумма кредита составляет 5 тыс. рублей, максимальная - 120 тыс. рублей.
Кредит выдается под обеспечение: неустойка, залог приобретаемого недвижимого имущества (ипотека).
Для получения суммы до 50 тыс. рублей не требуется предоставление справки о доходах, а свыше 50 тыс. рублей нужна справка о доходах за последние три месяца. От физического лица, зарегистрированного как индивидуальный предприниматель, требуется предоставить копию декларации за квартал на последнюю отчетную дату; либо выписку о движении денежных средств по счету сроком за три месяца, предшествующих месяцу обращения, уточнили в банке.
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БТА Банк с 1 июля возобновил дофинансирование вторичной недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба банка.
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