БТА Банк возобновил кредиты на покупку недвижимости на вторичном рынке

Источник материала: Myfin



Фото: yandex.by

Кредит «Вторичная недвижимость» предоставляется физическому лицу, включая физлиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя , на финансирование жилой недвижимости, приобретаемой на вторичном рынке, пояснили в банке.

Кредит для покупки недвижимости на вторичном рынке предоставляется на срок до 60 месяцев. Ставка фиксированная: 17,50% в пакете услуг и 23,99% без пакета услуг. Минимальная сумма кредита составляет 5 тыс. рублей, максимальная - 120 тыс. рублей.

Кредит выдается под обеспечение: неустойка, залог приобретаемого недвижимого имущества (ипотека).

Для получения суммы до 50 тыс. рублей не требуется предоставление справки о доходах, а свыше 50 тыс. рублей нужна справка о доходах за последние три месяца. От физического лица, зарегистрированного как индивидуальный предприниматель, требуется предоставить копию декларации за квартал на последнюю отчетную дату; либо выписку о движении денежных средств по счету сроком за три месяца, предшествующих месяцу обращения, уточнили в банке.