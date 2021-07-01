ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БТА Банк возобновил кредиты на покупку недвижимости на вторичном рынке

01.07.2021 12:29 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

БТА Банк возобновил кредиты на покупку недвижимости на вторичном рынке
Фото: yandex.by

Кредит «Вторичная недвижимость» предоставляется физическому лицу, включая физлиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя, на финансирование жилой недвижимости, приобретаемой на вторичном рынке, пояснили в банке.

Кредит для покупки недвижимости на вторичном рынке предоставляется на срок до 60 месяцев. Ставка фиксированная: 17,50% в пакете услуг и 23,99% без пакета услуг. Минимальная сумма кредита составляет 5 тыс. рублей, максимальная - 120 тыс. рублей.

Кредит выдается под обеспечение: неустойка, залог приобретаемого недвижимого имущества (ипотека).

Для получения суммы до 50 тыс. рублей не требуется предоставление справки о доходах, а свыше 50 тыс. рублей нужна справка о доходах за последние три месяца. От физического лица, зарегистрированного как индивидуальный предприниматель, требуется предоставить копию декларации за квартал на последнюю отчетную дату; либо выписку о движении денежных средств по счету сроком за три месяца, предшествующих месяцу обращения, уточнили в банке.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БТА Банк с 1 июля возобновил дофинансирование вторичной недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба банка.
 
Новости дня
Новости разные
 
Выйшаў на волю трэнер і актывіст SOS_BY Канстанцін Якаўлеў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by