ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фигурант "дела Автуховича" Владимира Гундарь объявил голодовку в карцере

01.07.2021 12:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Об этом написала в фейсбуке дочь Владимира Гундаря со ссылкой на адвоката, который попал к нему на свидание в СИЗО.



«Выяснилось, что папу с 25.06 отправили в карцер на 10 дней за отказ произносить фразу "склонен к экстремизму" … и т.д по этой стандартной формулировке. В карцере папа объявил голодовку, у него повышенное давление - 160 на сегодняшний день.

Как мы поняли, скорее всего, необходимые ему лекарства не предоставляются (а ему нужны на постоянной основе таблетки от давления и ещё от его заболевания). Без этих таблеток у него снова может случиться гипертонический криз, который он уже перенес в СИЗО КГБ, а так же появляется угроза лишиться второй ноги».

Владимир Гундарь — 60-летний барановичский активист и краевед, бывший «афганец», инвалид 2-й группы. 30 декабря 2020 после обыска его забрали в СИЗО КГБ, по обвинению по статье 289 УК (»Акт терроризма»).

Владимир Гундарь несколько лет назад перенес сложную операцию. Ему ампутировали ногу, он имеет гипертонию и сосудистое заболевание. 

Активист уже много лет носит протез, но во время задержания его заставили снять. В тюрьме Гундарь вынужден передвигаться на костылях, отмечает Наша нива.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом написала в фейсбуке дочь Владимира Гундаря со ссылкой на адвоката, который попал к нему на свидание в СИЗО.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пасьля 15 дзён арышту на волю выйшаў гандбольны трэнэр Канстанцін Якаўлеў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by