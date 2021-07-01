







«Выяснилось, что папу с 25.06 отправили в карцер на 10 дней за отказ произносить фразу "склонен к экстремизму" … и т.д по этой стандартной формулировке. В карцере папа объявил голодовку, у него повышенное давление - 160 на сегодняшний день.





Как мы поняли, скорее всего, необходимые ему лекарства не предоставляются (а ему нужны на постоянной основе таблетки от давления и ещё от его заболевания). Без этих таблеток у него снова может случиться гипертонический криз, который он уже перенес в СИЗО КГБ, а так же появляется угроза лишиться второй ноги».





Владимир Гундарь — 60-летний барановичский активист и краевед, бывший «афганец», инвалид 2-й группы. 30 декабря 2020 после обыска его забрали в СИЗО КГБ, по обвинению по статье 289 УК (»Акт терроризма»).





Владимир Гундарь несколько лет назад перенес сложную операцию. Ему ампутировали ногу, он имеет гипертонию и сосудистое заболевание.



