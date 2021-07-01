Второй шанс: как белорусский ветврач спасает животных с помощью 3D-принтера

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Филя в семье Котовичей главный: сам решает, с кем и когда ему играть, кого он будет кусать и царапать, а кого – нет. С такой фамилией Инна и Иван завести собаку просто не могли. Филя стал долгожданным подарком от друзей. Когда ему исполнился год, домашний кот стал проситься выходить на улицу. Но каждый вечер возвращался домой. Однажды ночевать так и не пришел.

«Мы запаниковали. Детки нашли его утром, кот был искалечен. Думали, попал под машину. Но врачи сказали, что живодеры пытались сжечь кота. Филя чудом выжил, но лапу пришлось ампутировать», – рассказывает Инна Котович.

Инна написала заявление в милицию, но живодера так и нашли. Филя мучился, а хозяева не знали, выживет ли их любимец.

«Ему было так больно... У него была температура, он дрожал. Думали, может, усыпить, чтобы не мучился», – вспоминает хозяйка Фили.

Котовичам посоветовали обратиться в ветеринарную клинику в соседнем городе Лида. Там работает Павел Жульпа, местные прозвали его «Айболитом» за то, что он творит чудеса. Павел предложил вживить Филе бионический протез. Тогда в Беларуси таких операцией не делали.





«На второй день он уже скакал с подоконника на пол, стулья. Хотя нам сказали: следите, чтобы не прыгал, потому что там еще все хрупко. Попробуй привяжи», – с улыбкой рассказывает Инна.

Бионический протез напечатали на 3D-принтере из сплава титана. Его вживили в кость, и Филя полноценно пользуется своей новой искусственной лапой. А вот пес по кличке Джек еще ждет операции. Несколько месяцев назад он попал под электричку и остался без передних лап. Но надежда на успех все же есть.





«На данный момент Джеку уже сделано КТ-исследование, чтобы спланировать и смоделировать протезы. Над моделированием уже работает группа биоинженеров. Я думаю, что в течение месяца мы уже приступим к операции», – рассказывает Павел Жульпа.

Кошке по кличке Лапа впервые в Беларуси вживили сразу два бионических протеза. Деньги собрали неравнодушные люди. Оперировали несколько врачей. Протезы прижились – теперь кошка может бегать. Лапа стала символом ветеринарной клиники. В гости часто приходят местные школьники. Ухаживают за кошками и собаками, присутствуют на операциях.





«Возможно, кто-то из них станет ветеринаром. И на смену нашему увлеченному врачу придут ребята, которые будут не только профессионалами. Это будет их жизнь, любовь», – считает заместитель председателя Лидского районного исполнительного комитета Геннадий Владыко.

Павел Жульпа собирается открыть фонд помощи животным – так собирать деньги на операции станет проще. Ведь пока помочь удалось только двум кошкам и собаке, а на операцию в среднем необходимо около тысячи долларов. Также нужно обучать и других ветеринаров оказывать такую помощь. Проект вышел в финал республиканского конкурса социальных стартапов – возможно, это тоже принесет «бонусы» клинике.

«Что касается фонда, оборудования, которое необходимо для таких операций, конечно, это все стоит денег. И немаленьких. И, если все получится, мы потратим все на создание той базы, которая необходима, чтобы протезирование стало более доступным», – делится планами Павел Жульпа.





В клинике уверены: животные с протезами быстрее найдут себе дом. У людей не будет психологических барьеров, чтобы взять такую кошку или собаку. Хоппи уже нашла хозяина. После операции Павел Жульба оставил собаку себе. Хоппи смогла остаться доброй, ласковой и дружелюбной, несмотря на зверские издевательства предыдущего хозяина. Новому начала доверять сразу, как будто понимая, что именно он стал ее спасителем и дал второй шанс на простое собачье счастье.