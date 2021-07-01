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«Сердцу не прикажешь». В каких профессиях чаще случаются служебные романы?

01.07.2021 12:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Как вы думаете, зависит ли служебный роман от профессии?

«Сердцу не прикажешь». В каких профессиях чаще случаются служебные романы?

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
Думаю, что нет. Думаю, что даже в космосе очень хороший служебный роман может быть. МКС, год они там летают.

«Сердцу не прикажешь». В каких профессиях чаще случаются служебные романы?

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Там закрытое пространство, выбирать особо не приходится.

Надежда Цыркун:
Тем более, они смотрят друг на друга. Они так близки, что слов не надо. Кого же еще любить? Любовь – это естественная потребность человека.

«Сердцу не прикажешь». В каких профессиях чаще случаются служебные романы?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Почему-то считается, что служебным романам подвержены люди творческих профессий (актеры, телевизионные работники), но статистика говорит об обратном. Реально больше всего служебных романов возникает в таких отраслях, как промышленность и производство. Лично меня эта информация поразила. На втором месте – недвижимость. На третьем – банки. Только на четвертом – медиа и культура. Затем идут медики и педагоги. IT в любовном рейтинге на седьмом месте. У меня только один вопрос: кто составляет эти рейтинги? Откуда у них база данных?

Надежда Цыркун:
Понятно, почему в промышленности. Тяжело, напряженно, потом, как правило, в промышленности больше мужчин и меньше женщин, поэтому есть из кого выбрать. А у педагогов: трудовик, физкультурник, физик. Из кого выбирать? Мало базы.

«Сердцу не прикажешь». В каких профессиях чаще случаются служебные романы?

Алеся Лакина:
А кто кого выбирает: мужчина женщину или женщина мужчину?

Надежда Цыркун:
Демография такая, что у нас, по-моему, на 800 000 женщин больше. Поэтому как ни крути, а мужчина дефицитен. Поэтому то, что в дефиците имеет меньшее качество, похуже. Женщины – избыточное, они лучшего качества, поэтому они так стараются себя представить. Поэтому промышленность – зона особого эмоционального вдохновения, еще армия, авиация и флот хорошо.

«Сердцу не прикажешь». В каких профессиях чаще случаются служебные романы?

Наталья Надольская:
Может, наши гости дополнят эту информацию, учитывая, что связаны и с промышленностью. Как вы считаете?

«Сердцу не прикажешь». В каких профессиях чаще случаются служебные романы?

Марина Ленчевская, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Республики Беларусь:
Наверное, на работе проводишь большую часть своего времени. Если женщина свободна, мужчина свободен, если это не мешает работе, то почему бы нет? И в промышленности, и в любой другой сфере, почему нет? Главное, чтобы это никаким образом не мешало работе. Если это вдохновляет, если потом это еще будет приводить к тому, что создастся настоящая крепкая семья, то замечательно. Так почему нет?

Надежда Цыркун:
У вас правильные рамки, сердцу не прикажешь.

 
 
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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