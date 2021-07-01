Беларусь реализует около 40 проектов на кредиты ЕАБР

Источник материала: Смартпресс

Беларусь реализует около 40 проектов на кредиты Евразийского банка развития на общую сумму более $2 млрд, заявил в Смартэфире экономический аналитик Максим Зверинский.

“Это 20% от общего инвестпортфеля банка. А на деньги Евразийского фонда (ЕФСР – Смартпресс) сейчас реализуется 3 проекта на $4,9 млрд”, - добавил Зверинский.

В целом, отметил Зверинский - именно этим двум институтам Евразийскому банку и Евразийскому фонду стабилизации и развития - отводится ведущая роль в финансировании проектов в Беларуси.

Эксперт привел примеры: 90 млн евро в 2019 году и 360 млн евро в 2020 году Евразийский банк предоставил “Беларуськалию”, с 2010 года за кредитные средства финансируется строительство Полоцкой ГЭС, в 2019 “Белгазпромбанк” получил кредит 10 млн евро на развитие среднего и малого бизнеса в Беларуси.

Что касается Евразийского фонда, с 2016 по 2018 годы Беларусь получила кредит на $2 млрд под 4,06%, а в 2020 году - $500 млн на поддержку госбюджета.