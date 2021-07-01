Источник материала: ОНТ

Один из самых успешных футболистов мира – аргентинец Лионель Месси стал свободным агентом. Срок его контракта с «Барселоной» истек сегодня, и чтобы продолжить сотрудничество, каталонскому клубу придется постараться.

Официально о продлении контракта ни клуб, ни Месси не объявляли.

Если аргентинец согласится остаться, «Барселоне» нужно будет выделить очень большую сумму на его заработную плату. Найти эти деньги не так просто, учитывая, что состав команды пополнили Серхио Агуэро, Эрик Гарсиа и Мемфис Депай.

В «Барселоне» Месси играет с 2003 года, и вместе с командой он выиграл все возможные трофеи, включая Лигу Чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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