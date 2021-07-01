Лукашенко и Путин обсудили двустороннее сотрудничество в телефонном разговоре

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Президенты обсудили вопросы сотрудничества государств в разных сферах, а также затронули тему санкций. Главы государств подчеркнули, что подобные вызовы страны преодолеют совместными усилиями.

Президенты также обсудили сотрудничество в военно-технической отрасли, поставку белорусских товаров на рынки России и цены на энергоносители.

Во время беседы лидеры Беларуси и России договорились о предстоящих в ближайшее время личных контактах.

ФОТО: БЕЛТА





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