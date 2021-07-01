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Лукашенко и Путин обсудили двустороннее сотрудничество в телефонном разговоре
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Президенты также обсудили сотрудничество в военно-технической отрасли, поставку белорусских товаров на рынки России и цены на энергоносители.
Во время беседы лидеры Беларуси и России договорились о предстоящих в ближайшее время личных контактах.
ФОТО: БЕЛТА
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Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Президенты обсудили вопросы сотрудничества государств в разных сферах, а также затронули тему...
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