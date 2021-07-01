Белорусские теннисистки провели матчи на «Уимблдоне»

Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко, Ольга Говорцова и Виктория Азаренко сыграли на «Уимблдоне» – и на одну белоруску на турнире стало меньше.

Ольга Говорцова завершила выступление после первого круга: в двух сэтах она уступила американке Коко Вандевеге – 4:6, 2:6. Виктория Азаренко разобралась с украинкой Катериной Козловой – 6:1, 6:3. Лучшая теннисистка Беларуси Арина Соболенко провела уже второй матч на турнире: чтобы одолеть британку Кэти Бултер, которая получила вайлд-кард, Соболенко понадобились три сэта – 4:6, 6:3, 6:3.

В мужском турнире белорус Егор Герасимов завершил выступление на «Уимблдоне»: во втором круге он проиграл россиянину Карену Хачанову – 1:6, 7:6, 6:3.

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