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Аромат невероятный! Такой обед готовится на раз-два и получается по-домашнему вкусным. Смотрите, как просто!

01.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Аромат невероятный! Такой обед готовится на раз-два и получается по-домашнему вкусным. Смотрите, как просто!

Иногда из простых продуктов, которые всегда под рукой, можно быстро приготовить нечто такое, чего ни разу еще пробовали. Фудблогер tonya.food.time предлагает на обед или ужин запечь в духовке куриные бедра и кабачки. Выглядит блюдо мегааппетитно! 

Как готовить: замаринуйте куриные бедра – лучше удалите косточку. Для маринада понадобятся соль и перец, чеснок и копчёная паприка, ложка майонеза и соевого соуса. Затем выложите курицу на середину противня, а по краям разложите ломтики кабачков толщиной примерно 1,5-2 см. Сверху на кабачки – тёртый сыр, соль и молотый перец. Запекайте в духовке около 40 мин. 


Блогер отмечает, что это очень вкусно, просто и быстро, а еще у блюда невероятный аромат.


Фото: Instagram @tonya.food.time

Главное фото: depositphotos.com

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Иногда из простых продуктов, которые всегда под рукой, можно быстро приготовить нечто такое, чего ни разу еще пробовали. Фудблогер tonya.food.time предлагает на обед или...
 
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