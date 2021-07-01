Аромат невероятный! Такой обед готовится на раз-два и получается по-домашнему вкусным. Смотрите, как просто!

Источник материала: ОНТ

Иногда из простых продуктов, которые всегда под рукой, можно быстро приготовить нечто такое, чего ни разу еще пробовали. Фудблогер tonya.food.time предлагает на обед или ужин запечь в духовке куриные бедра и кабачки. Выглядит блюдо мегааппетитно!

Как готовить: замаринуйте куриные бедра – лучше удалите косточку. Для маринада понадобятся соль и перец, чеснок и копчёная паприка, ложка майонеза и соевого соуса. Затем выложите курицу на середину противня, а по краям разложите ломтики кабачков толщиной примерно 1,5-2 см. Сверху на кабачки – тёртый сыр, соль и молотый перец. Запекайте в духовке около 40 мин.





Блогер отмечает, что это очень вкусно, просто и быстро, а еще у блюда невероятный аромат.





Фото: Instagram @tonya.food.time

Главное фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram