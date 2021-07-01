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Аромат невероятный! Такой обед готовится на раз-два и получается по-домашнему вкусным. Смотрите, как просто!
Источник материала: ОНТ
Иногда из простых продуктов, которые всегда под рукой, можно быстро приготовить нечто такое, чего ни разу еще пробовали. Фудблогер
Как готовить: замаринуйте куриные бедра – лучше удалите косточку. Для маринада понадобятся соль и перец, чеснок и копчёная паприка, ложка майонеза и соевого соуса. Затем выложите курицу на середину противня, а по краям разложите ломтики кабачков толщиной примерно 1,5-2 см. Сверху на кабачки – тёртый сыр, соль и молотый перец. Запекайте в духовке около 40 мин.
Блогер отмечает, что это очень вкусно, просто и быстро, а еще у блюда невероятный аромат.
Фото: Instagram
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Аромат невероятный! Такой обед готовится на раз-два и получается по-домашнему вкусным. Смотрите, как просто!
Иногда из простых продуктов, которые всегда под рукой, можно быстро приготовить нечто такое, чего ни разу еще пробовали. Фудблогер tonya.food.time предлагает на обед или...
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