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В Дубае любой желающий может буквально погрузиться в шедевры Ван Гога
Источник материала: ОНТ
Погрузиться в шедевры Ван Гога виртуально! На выставке в Дубае самые известные полотна голландца проецируются на стены и пол. Виртуальную демонстрацию дополняют звуковые и визуальные эффекты.
По словам организаторов, цель выставки – сделать искусство доступнее и поделиться новым способом открыть его для себя.
В отличие от традиционных экспозиций, где произведениям искусства часто требуются объяснения, на виртуальных выставках зритель остаётся один на один со своими чувствами.
Экспозиция продлится до середины следующего года.
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Погрузиться в шедевры Ван Гога виртуально! На выставке в Дубае самые известные полотна голландца проецируются на стены и пол. Виртуальную демонстрацию дополняют...
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