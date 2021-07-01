В Дубае любой желающий может буквально погрузиться в шедевры Ван Гога

Источник материала: ОНТ

Погрузиться в шедевры Ван Гога виртуально! На выставке в Дубае самые известные полотна голландца проецируются на стены и пол. Виртуальную демонстрацию дополняют звуковые и визуальные эффекты.

По словам организаторов, цель выставки – сделать искусство доступнее и поделиться новым способом открыть его для себя.

В отличие от традиционных экспозиций, где произведениям искусства часто требуются объяснения, на виртуальных выставках зритель остаётся один на один со своими чувствами.

Экспозиция продлится до середины следующего года.

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