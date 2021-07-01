В Великобритании истек срок для регистрации граждан ЕС

Источник материала: ОНТ

Конфронтация нарастает. В Великобритании сегодня истекает срок для регистрации граждан Евросоюза. Это процедура стала обязательной после выхода страны из организации.

Без регистрации граждане ЕС рискуют потерять работу, право на легальную аренду жилья, доступ к пособиям.

В некоторых случаях предусмотрена депортация. Брюссель неоднократно призывал отложить дедлайн и проявлять гибкость в решении вопросов с регистрацией.

В Лондоне же указывают на необходимость соблюдения сроков. После разрыва отношений вопросы возникли во многих сферах. В том числе и торговле.

Брюсселю пока удалось уговорить Лондон продлить льготный период на поставки охлажденного мяса. Между тем, конфликтов много и в самом Европейском союзе. Так венгерский премьер Виктор Орбан обвинил Брюссель в диктатуре и потребовал её остановить.

Евросоюз, напомним, критикует Венгрию за закон, запрещающий пропаганду интересов сексуальных меньшинств.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram