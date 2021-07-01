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В Великобритании истек срок для регистрации граждан ЕС

01.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Великобритании истек срок для регистрации граждан ЕС

Конфронтация нарастает. В Великобритании сегодня истекает срок для регистрации граждан Евросоюза. Это процедура стала обязательной после выхода страны из организации.

Без регистрации граждане ЕС рискуют потерять работу, право на легальную аренду жилья, доступ к пособиям.

В некоторых случаях предусмотрена депортация. Брюссель неоднократно призывал отложить дедлайн и проявлять гибкость в решении вопросов с регистрацией.

В Лондоне же указывают на необходимость соблюдения сроков. После разрыва отношений вопросы возникли во многих сферах. В том числе и торговле.

Брюсселю пока удалось уговорить Лондон продлить льготный период на поставки охлажденного мяса. Между тем, конфликтов много и в самом Европейском союзе. Так венгерский премьер Виктор Орбан обвинил Брюссель в диктатуре и потребовал её остановить.

Евросоюз, напомним, критикует Венгрию за закон, запрещающий пропаганду интересов сексуальных меньшинств.

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Конфронтация нарастает. В Великобритании сегодня истекает срок для регистрации граждан Евросоюза. Это процедура стала обязательной после выхода страны из...
 
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