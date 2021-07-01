Аномальная жара в Канаде и на западном побережье США привела к жертвам

Источник материала: ОНТ

Их уже более 500. Медики предупреждают, что цифры не окончательные.

Температура в провинции Британская Колумбия повышалась четыре дня подряд и в одном из городков достигла 49,5 °C.

Только в Ванкувере (крупнейшем городе региона) с пятницы зарегистрировано несколько сотен смертей из-за тепловых ударов. Большинство умерших – пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

Руководство Британской Колумбии заявило, что эти места еще никогда не переживали такую жару. В связи с чрезвычайной ситуацией закрылись многие учреждения, среди них школы и детские сады. Аномальная жара также усиливает риск лесных пожаров.

Метеорологи считают, что из-за климатических изменений мир все чаще будет сталкиваться с подобными явлениями.

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