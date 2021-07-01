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В Китае с размахом празднуют 100-летие компартии
Источник материала: ОНТ
Сто лет самой большой коммунистической партии в мире! Китай с размахом отмечает юбилей.
Именно под руководством коммунистов страна добилась больших успехов как в науке, так и экономике. А начиналось все с небольших подпольных ячеек в 1921 году, когда в Китай пришли идеи марксизма-ленинизма.
В стране – подъем национально-революционного движения. Еще 100 лет назад Китай – полуколониальная страна. Сейчас – вторая экономика мира.
Сегодня в рядах партии – более 95 миллионов человек.
Празднуют от мала до велика и даже с космическим масштабом. Поздравление землякам отправил экипаж китайской космической станции.
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Сто лет самой большой коммунистической партии в мире! Китай с размахом отмечает юбилей. Именно под руководством коммунистов страна добилась больших успехов как в...
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