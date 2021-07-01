В Китае с размахом празднуют 100-летие компартии

Источник материала: ОНТ

Сто лет самой большой коммунистической партии в мире! Китай с размахом отмечает юбилей.

Именно под руководством коммунистов страна добилась больших успехов как в науке, так и экономике. А начиналось все с небольших подпольных ячеек в 1921 году, когда в Китай пришли идеи марксизма-ленинизма.

В стране – подъем национально-революционного движения. Еще 100 лет назад Китай – полуколониальная страна. Сейчас – вторая экономика мира.

Сегодня в рядах партии – более 95 миллионов человек.

Празднуют от мала до велика и даже с космическим масштабом. Поздравление землякам отправил экипаж китайской космической станции.

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