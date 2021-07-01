Пока поросенок спит в коляске, за ним ухаживает щенок. Посмотрите, не засмеяться невозможно! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике поросенок спит в коляске, а щенок возит его и ухаживает за ним.





Видео набрало более 2 млн просмотров в Instagram. Пользователей покорила веселая пара: «Как перестать пересматривать это чудесное видео?», «Он так мило его катает, просто передоз няшности», «Это, конечно, постанова, но настроение поднялось», «Так хочется, чтобы они выросли и стали друзьями!», – писали комментаторы.

Фото: соцсети

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