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Пока поросенок спит в коляске, за ним ухаживает щенок. Посмотрите, не засмеяться невозможно! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике поросенок спит в коляске, а щенок возит его и ухаживает за ним.
Видео набрало более 2 млн просмотров в Instagram. Пользователей покорила веселая пара: «Как перестать пересматривать это чудесное видео?», «Он так мило его катает, просто передоз няшности», «Это, конечно, постанова, но настроение поднялось», «Так хочется, чтобы они выросли и стали друзьями!», – писали комментаторы.
Фото: соцсети
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Пока поросенок спит в коляске, за ним ухаживает щенок. Посмотрите, не засмеяться невозможно! (ВИДЕО)
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике поросенок спит в коляске, а щенок возит его и ухаживает за ним. Видео набрало более 2 млн просмотров в Instagram. Пользователей...
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