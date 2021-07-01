ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пока поросенок спит в коляске, за ним ухаживает щенок. Посмотрите, не засмеяться невозможно! (ВИДЕО)

01.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Пока поросенок спит в коляске, за ним ухаживает щенок. Посмотрите, не засмеяться невозможно! (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике поросенок спит в коляске, а щенок возит его и ухаживает за ним.


Видео набрало более 2 млн просмотров в Instagram. Пользователей покорила веселая пара: «Как перестать пересматривать это чудесное видео?», «Он так мило его катает, просто передоз няшности», «Это, конечно, постанова, но настроение поднялось», «Так хочется, чтобы они выросли и стали друзьями!», – писали комментаторы. 

Фото: соцсети

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике поросенок спит в коляске, а щенок возит его и ухаживает за ним. Видео набрало более 2 млн просмотров в Instagram. Пользователей...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я у себя на работе не встречала такого никогда». Белорусский депутат рассказала про домогательства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by