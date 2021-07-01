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Выездное заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ проходит в Душанбе

01.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выездное заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ проходит в Душанбе

А межгосударственную безопасность сегодня обсудят в Душанбе – на выездном заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.

В столицу Таджикистана прибыла белорусская делегация во главе с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко.

Официальный Душанбе в этом году председательствует в ОДКБ. На повестке дня – гармонизация национального законодательства государств, взаимодействие с ОБСЕ.

Также проанализируют военно-политическую обстановку в зоне ответственности организации и подведут итоги работы группы международных наблюдателей от ОДКБ на выборах в Казахстане и Кыргызстане.

Члены совета намерены принять заявление о недопустимости иностранного вмешательства в избирательные процессы государств, которые ходят в организацию.

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А межгосударственную безопасность сегодня обсудят в Душанбе – на выездном заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной...
 
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