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Выездное заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ проходит в Душанбе
Источник материала: ОНТ
А межгосударственную безопасность сегодня обсудят в Душанбе – на выездном заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.
В столицу Таджикистана прибыла белорусская делегация во главе с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко.
Официальный Душанбе в этом году председательствует в ОДКБ. На повестке дня – гармонизация национального законодательства государств, взаимодействие с ОБСЕ.
Также проанализируют военно-политическую обстановку в зоне ответственности организации и подведут итоги работы группы международных наблюдателей от ОДКБ на выборах в Казахстане и Кыргызстане.
Члены совета намерены принять заявление о недопустимости иностранного вмешательства в избирательные процессы государств, которые ходят в организацию.
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А межгосударственную безопасность сегодня обсудят в Душанбе – на выездном заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной...
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