В рамках Форума регионов Беларуси и России состоится пленарное заседание с участием президентов Беларуси и России

Источник материала: ОНТ

Продолжается форум регионов Беларуси и России. Сегодня заключительный, 3-й день. Во главе – экономические связи. Состоится пленарное заседание, участие в котором примут главы двух государств.

В программе также выступления руководителей министерств и ведомств, деловых кругов Беларуси и России.

По итогам форума – ожидается подписание контрактов на сумму – более чем 800 млн долларов.

А накануне на форуме состоялось заседание Межпарламентской комиссии и делового совета. Обсудили актуальные вопросы взаимодействия по всем направлениям. В центре внимания – экономика в нынешних условиях внешнего давления и кооперация регионов.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Цифры об увеличении товарооборота говорят сами за себя, несмотря на ту ситуацию, которая складывается. Я имею ввиду и эпидемиологическую, и санкционное давление. То, что Россия является одним из основных, а лучше даже сказать – основной торговый партнер. Уже об этом сказано, это мы понимаем, и это подтверждается цифрами».

Юрий Чеботарь, первый заместитель министра экономики Беларуси: «Прежде всего мы говорим о тех прорывных направлениях, которые свойственны экономикам наших двух стран. Нас интересуют темы цифровизации, темы высокотехнологичных производств, конечно кооперационные проекты, здесь у нас традиционно высокий потенциал. Для многих предприятий форум – это как раз площадка показать себя, в том числе и прорекламировать, найти контрагентов, и заключение контрактов в рамках Форума - это стабильный результат на будущее».

За 6 лет такой формат сотрудничества показал результаты. Заключено более 300 контрактов, а итоговый пакет соглашений – превысил отмету в 2 млрд долларов.

По традиции, основные направления взаимодействия – нефтехимия, энергетика, машиностроение.

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