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В рамках Форума регионов Беларуси и России состоится пленарное заседание с участием президентов Беларуси и России
Источник материала: ОНТ
Продолжается форум регионов Беларуси и России. Сегодня заключительный, 3-й день. Во главе – экономические связи. Состоится пленарное заседание, участие в котором примут главы двух государств.
В программе также выступления руководителей министерств и ведомств, деловых кругов Беларуси и России.
По итогам форума – ожидается подписание контрактов на сумму – более чем 800 млн долларов.
А накануне на форуме состоялось заседание Межпарламентской комиссии и делового совета. Обсудили актуальные вопросы взаимодействия по всем направлениям. В центре внимания – экономика в нынешних условиях внешнего давления и кооперация регионов.
За 6 лет такой формат сотрудничества показал результаты. Заключено более 300 контрактов, а итоговый пакет соглашений – превысил отмету в 2 млрд долларов.
По традиции, основные направления взаимодействия – нефтехимия, энергетика, машиностроение.
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В рамках Форума регионов Беларуси и России состоится пленарное заседание с участием президентов Беларуси и России
Продолжается форум регионов Беларуси и России. Сегодня заключительный, 3-й день. Во главе – экономические связи. Состоится пленарное заседание, участие в котором...
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