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Два человека погибли при крушении самолета в Великобритании

01.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Два человека погибли при крушении самолета в Великобритании

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Великобритании. Об этом сообщается на странице в Twitter местной полиции, пишет БЕЛТА. 

Трагедия произошла на территории графства Западный Сассекс. Как сообщает полиция, в результате погибли двое мужчин в возрасте 68 и 58 лет. Причины крушения самолета выясняются.

ФОТО: pixabay

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Легкомоторный самолет потерпел крушение в Великобритании. Об этом сообщается на странице в Twitter местной полиции, пишет БЕЛТА.  Трагедия произошла на территории...
 
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