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Два человека погибли при крушении самолета в Великобритании
Источник материала: ОНТ
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Великобритании. Об этом сообщается на странице в Twitter местной полиции,
Трагедия произошла на территории графства Западный Сассекс. Как сообщает полиция, в результате погибли двое мужчин в возрасте 68 и 58 лет. Причины крушения самолета выясняются.
ФОТО: pixabay
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Легкомоторный самолет потерпел крушение в Великобритании. Об этом сообщается на странице в Twitter местной полиции, пишет БЕЛТА. Трагедия произошла на территории...
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