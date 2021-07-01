Два человека погибли при крушении самолета в Великобритании

Источник материала: ОНТ

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Великобритании. Об этом сообщается на странице в Twitter местной полиции, пишет БЕЛТА.

Трагедия произошла на территории графства Западный Сассекс. Как сообщает полиция, в результате погибли двое мужчин в возрасте 68 и 58 лет. Причины крушения самолета выясняются.

ФОТО: pixabay

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