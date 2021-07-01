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Автомобиль сбил пешехода в Минске. Мужчина умер
Источник материала: ОНТМинске. Мужчина умер" class="one-news__figure-img">
ДТП произошло в Минске на ул. Кальварийской ночью 1 июля. Пешеход попал под машину и скончался на месте, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительным данным, 26-летний водитель «Мерседеса» двигался по ул. Кальварийской в направлении ул. Домашевской. Затем парень сбил мужчину, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Пешеход умер на месте аварии от полученных травм.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ФОТО: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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ДТП произошло в Минске на ул. Кальварийской ночью 1 июля. Пешеход попал под машину и скончался на месте, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. По предварительным...
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