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Автомобиль сбил пешехода в Минске. Мужчина умер

01.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Автомобиль сбил пешехода в Минске. Мужчина умерМинске. Мужчина умер" class="one-news__figure-img">

ДТП произошло в Минске на ул. Кальварийской ночью 1 июля. Пешеход попал под машину и скончался на месте, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным данным, 26-летний водитель «Мерседеса» двигался по ул. Кальварийской в направлении ул. Домашевской. Затем парень сбил мужчину, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Пешеход умер на месте аварии от полученных травм.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

ФОТО: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

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Теги: Минск
 
 
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ДТП произошло в Минске на ул. Кальварийской ночью 1 июля. Пешеход попал под машину и скончался на месте, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. По предварительным...
 
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