Автомобиль сбил пешехода в Минске. Мужчина умер

Источник материала: ОНТ

Минске. Мужчина умер" class="one-news__figure-img">

ДТП произошло в Минске на ул. Кальварийской ночью 1 июля. Пешеход попал под машину и скончался на месте, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным данным, 26-летний водитель «Мерседеса» двигался по ул. Кальварийской в направлении ул. Домашевской. Затем парень сбил мужчину, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Пешеход умер на месте аварии от полученных травм.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ФОТО: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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