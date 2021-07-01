Это неизбежно к незапланированным тратам! 5 вещей в доме, на которых не стоит экономить!

Источник материала: ОНТ

Существует много способов, благодаря которым можно значительно сэкономить при ремонте. Например, можно отказаться от дорогостоящей брендовой мебели и найти ей не менее качественную замену по разумной цене. Однако есть нюансы, которые просто не терпят экономии. И если вы поскупитесь, то велика вероятность, что в скором времени вам придется делать новый ремонт.

Коммуникации



Фото: vdposerp.ru

Инженерные системы встраиваются в стену и частично под пол, поэтому если вы сэкономите и приобретете некачественные трубы, их подводки, щитки и электрические провода, то при малейшей неисправности придется полностью вскрывать всю отделку. Следовательно, вас ждет ремонт по новому кругу.

Некачественные товары могут стать причиной неисправностей, которые повлекут за собой такие серьезные последствия, как пожар или прорыв трубы. Чтобы избежать подобной головной боли, заранее позаботьтесь о подготовке правильных чертежей инженерных систем. Далее настает черед выбора качественных материалов и найма квалифицированных специалистов.

Стяжка и штукатурка



Фото: putzmeister.ru

Эти два компонента являются базой для хорошего ремонта, поэтому экономия тут неуместна. Например, если вы приобретете некачественную стяжку, то у вас однозначно возникнут проблемы с финишным покрытием. Ничуть не лучшим решением является приобретение дешевой штукатурки. Вам повезет, если дело закончится просто неровностями на стене. Куда опаснее, если появится плесень. Покупка некачественных материалов – это однозначно пустая трата денег, которая приведет вас к необходимости нового ремонта.

Электрика



Фото: myhome.live

Представьте себе, что вы не можете поставить телефон на зарядку или включить свет в ванной. Согласитесь, это довольно неприятная ситуация, которая может доставить вам массу дискомфорта. Чтобы не допустить подобного, лучше не экономьте на регуляторах теплого пола, выключателях и розетках. Есть еще один подвох – если произойдет замыкание всей проводки, то вам неизбежно придется вскрывать стены, а это уже дополнительные траты, время и нервы.

Услуги строительной бригады



Фото: remstroiblog.ru

У вас ограниченный бюджет для ремонта, и вы решаетесь на привлечение дешевой рабочей силы, точнее специалистов с сомнительной квалификацией. Что же может такого плохого произойти? Например, горе-работники одним неловким движением могут испортить дорогостоящий материал или неправильно установить ту или иную деталь. Лучше нанять профессионалов и быть уверенными в том, что ремонт будет сделан по всем правилам.

Полотенцесушители, смесители и краны



Фото: dveen-spb.ru

Если говорить коротко, то нельзя экономить на всех элементах, которые взаимодействуют с водой. Возьмем, к примеру, полотенцесушитель. Некачественное изделие с плохим креплением может стать причиной утечки. Вам повезет, если эта проблема коснется только вас, а не ваших соседей, в противном случае вам придется делать сразу два ремонта. Это касается смесителей и кранов: выбирайте только проверенных производителей. При этом лучше отдать предпочтение простым, но качественным изделиям.

По материалам сайта dekor.delfi.ee

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