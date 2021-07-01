|
1 и 2 июля юристы окажут бесплатную правовую помощь населению
Источник материала: ОНТ
До главного государственного праздника страны остается два дня! Сегодня и завтра в честь Дня Независимости юристы окажут бесплатную правовую помощь.
Адвокаты, нотариусы, работники ЗАГсов и другие специалисты проконсультируют всех желающих, сообщили в Министерстве Юстиции.
Сегодня акция пройдет с 10:00 до 12:00, а завтра – с 14:00 до 17:00.
Самые частые вопросы и проблемы, с которыми обращаются к юристам связаны с получением наследства, сделками с недвижимостью и бракоразводными процессами.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До главного государственного праздника страны остается два дня! Сегодня и завтра в честь Дня Независимости юристы окажут бесплатную правовую помощь. Адвокаты,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)