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1 и 2 июля юристы окажут бесплатную правовую помощь населению

01.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

1 и 2 июля юристы окажут бесплатную правовую помощь населению

До главного государственного праздника страны остается два дня! Сегодня и завтра в честь Дня Независимости юристы окажут бесплатную правовую помощь.

Адвокаты, нотариусы, работники ЗАГсов и другие специалисты проконсультируют всех желающих, сообщили в Министерстве Юстиции.

Сегодня акция пройдет с 10:00 до 12:00, а завтра – с 14:00 до 17:00.

Самые частые вопросы и проблемы, с которыми обращаются к юристам связаны с получением наследства, сделками с недвижимостью и бракоразводными процессами.

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До главного государственного праздника страны остается два дня! Сегодня и завтра в честь Дня Независимости юристы окажут бесплатную правовую помощь. Адвокаты,...
 
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