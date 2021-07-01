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«Я у себя на работе не встречала такого никогда». Белорусский депутат рассказала про домогательства

01.07.2021 12:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
А расскажите нам про служебные романы депутатов. Расскажите, нам очень интересно.

«Я у себя на работе не встречала такого никогда». Белорусский депутат рассказала про домогательства

Марина Ленчевская, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Республики Беларусь:
Вы знаете, мне ничего об этом неизвестно. Не знаю, плюс это или минус, неизвестно. На самом деле с депутатами здесь немножечко по-другому. Каждый депутат самостоятелен, он сам по себе, никакого нет подчинения. Мы все равны в своих правах. Мы можем любить друг друга, жениться и создавать семьи. Но, обратно же – не в ущерб. Вы знаете, я тоже не люблю вот это: служебные романы. Это хорошее вроде слово, а вроде какая-то подоплека сзади. Потому что я не хочу, понимаете, свое счастье, условно говоря, строить на несчастье других.

«Я у себя на работе не встречала такого никогда». Белорусский депутат рассказала про домогательства

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
А несчастье других – это что?

Марина Ленчевская:
Разбивать семью, остаются дети.

«Я у себя на работе не встречала такого никогда». Белорусский депутат рассказала про домогательства

Надежда Цыркун:
А, это другое.

Марина Ленчевская:
Если мы свободны, и мы полюбили (два депутата) друг друга, слушайте, почему нет? А если мы еще создадим такую хорошую, крепкую семью, и у нас будут замечательные дети – тоже замечательно.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
К вам домогались на работе? Может быть, среди ваших коллег к кому-то?

«Я у себя на работе не встречала такого никогда». Белорусский депутат рассказала про домогательства

Марина Ленчевская:
Вы знаете, может быть, кто-то и хотел, и пытался, но я видимо так поворачивалась к нему лицом, что у него все желание пропадало, понимаете?

Алеся Лакина:
Не было таких настойчивых. Охотников.

Марина Ленчевская:
Я еще раз говорю, я отвечала и сразу расставляла точки над i. Однозначно.

«Я у себя на работе не встречала такого никогда». Белорусский депутат рассказала про домогательства

Алеся Лакина:
А среди ваших коллег вы не замечали такого?

Марина Ленчевская:
Всякое бывало, безусловно, всякое бывало. Но, чтобы таких вот ярких домогательств, когда переступаешь какую-то черту, к счастью, наверное, я у себя на работе не встречала никогда.

 
 
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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