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Неудачный служебный роман. Как работать после?

01.07.2021 12:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Не все служебные романы – это красивая история любви. Иногда все заканчивается не очень приятно для одного из героев. Например, кто-то вынужден уволиться, а кого-то могут заставить это сделать. Здесь у нас вопрос к нашим гостям. Были ли у вас на личном опыте примеры, когда люди были вынуждены уволиться с работы именно из-за неудачного служебного романа.

Неудачный служебный роман. Как работать после?

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
Много случаев неудачных. Когда у женщины хороший бизнес, он прекрасный мужчина-водитель, у них прекрасный служебный роман. Прекрасный брак, ничто не предвещало. Потом она уезжает в отпуск. Водятся супруги, которые попадают в трудную ситуацию и узнают все последними. Возвращается из отпуска, она узнает, что в какой-то момент она отдала доверенность какую-то, все имущество переоформлено на него, распродано. Он подал на развод. И все. Потому что она-то любила искренне, а у человека был замысел и даже умысел.

Надежда Лазаревич, генеральный директор Управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш»:
Это история из какой-то книжки.

Надежда Цыркун:
Нет, это жизнь. Это реальная жизнь, когда человек влюбляется (мужчина или женщина – это неважно), он не может не доверять. Ему говорят: «Ты что, мне не веришь? Как мы можем не верить друг другу. Мы верим друг другу».

Неудачный служебный роман. Как работать после?

Надежда Лазаревич:
Зачем доверенность водителю? Даже если ты его любишь, сразу надо понимать.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Есть манипуляторы такие.

Неудачный служебный роман. Как работать после?

Марина Ленчевская, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Республики Беларусь:
Я как юрист вам скажу, чтобы таких ситуаций не возникало, сейчас прорекламирую такую форму договора, как брачный договор. Сегодня, когда у нас создаются семьи, тут немного не про романы, а про семью, это пугает некоторых: брачный договор, значит ты мне не доверяешь. Нет, здесь четко прописывается, что тебе достанется после каких-то обстоятельств. А обстоятельства могут быть разные, не надо забывать, что и у супруга, и у супруги есть родственники, сколько у нас нюансов возникает из-за наследства.

Неудачный служебный роман. Как работать после?

Алеся Лакина:
Но часто девушки так влюбляются, никакие договоры им не нужны.

Марина Ленчевская:
Влюбляются – это очень хорошо. Но страсть не может быть вечной, семья должна быть крепкой, это труд. В любом случае, чтобы не было каких-то последствий, это важно. Нам надо относиться проще к брачному договору. Это не потому что я не доверяю кому-то, а потому что это правильно. Это выгодно для них двоих.

Неудачный служебный роман. Как работать после?

Надежда Цыркун:
Я тебя люблю, поэтому я заключаю брачный договор, чтобы обеспечить тебя, обезопасить тебя из любви к тебе.

Марина Ленчевская:
Вот, правильно.

Надежда Цыркун:
То же самое ты делаешь по отношению ко мне. Это именно от любви и большого доверия.

 
 
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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