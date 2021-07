Эўрапейскі амбасадар, адкліканы зь Менску, паабяцаў працаваць дзеля вольнай Беларусі і ў Брусэлі

Источник материала: Свабода

Амбасадар Эўрапейскага зьвязу ў Менску Дырк Шубэль, які пакінуў Менск на патрабаваньне МЗС Беларусі, падзякаваў амбасадарцы Швэцыі Крысьціне Ёханэсан і іншым калегам за апошнюю сустрэчу ў Менску.

«Я пакінуў Беларусь сёньня і адправіўся на „кансультацыі“ ў Брусэль, як таго запатрабавала беларускае МЗС, і такім чынам падзяліў лёс маіх польскіх, літоўскіх і латвійскіх калег. Нашу калегу з ЗША нават не пусьцілі».

