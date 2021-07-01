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Суд над Николаем Дедком: «Не существует идеологии экстремизма, в которой меня обвиняют»

01.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Во время процесса над блогером адвокат рассказал о пытках, примененных к подзащитному.

В Минском городском суде, где продолжается рассмотрение уголовного дела против 32-летнего Николая Дедка, на час пропало электричество, сообщает Новы час.

Николай был задержан 11 ноября. Ему предъявлены обвинения по трем статьям УК: ст. 342, ст. 361, ст. 295-3. Максимальное наказание по одной из статей — лишение свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Николай не признал вину ни по одной статье, но согласился давать показания. Он говорит, что интересы Беларуси и интересы белорусской верхушки власти — это не одно и то же.

— Не существует идеологии экстремизма, в которой меня обвиняют, — говорит Дедок.

И дополнил, что нет ни одного доказательства того, что его посты в интернете нанесли кому-то вред.  

Адвокат Николая Евгений Маслов сообщил, что Николая задерживали с применением силы, хотя он сопротивления не оказывал. В доме выбили дверь, самого Николая душили подушкой, закрывали в кладовке, распыляли перцовый газ. Когда доставили в ГУБОПиК, насильно засовывали ему в рот бутылки, которые якобы нашли у него, и заставили подписать документы, которых он не видел. 

Адвокат также озвучил результаты экспертизы материалов, из-за которых обвиняют Дедка. В публикациях просматриваются только косвенные призывы и вообще отсутствует состав преступления.

Поддержать Николая Дедка в суд пришли больше 20 человек. Среди них его отец, девушка, друзья, а также дипломаты посольства Италии.

 
 
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Во время процесса над блогером адвокат рассказал о пытках, примененных к подзащитному.
 
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