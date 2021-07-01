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Суд над Николаем Дедком: «Не существует идеологии экстремизма, в которой меня обвиняют»
01.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Во время процесса над блогером адвокат рассказал о пытках, примененных к подзащитному.
В Минском городском суде, где продолжается рассмотрение уголовного дела против 32-летнего Николая Дедка, на час пропало электричество, сообщает
Николай был задержан 11 ноября. Ему предъявлены обвинения по
Николай не признал вину ни по одной статье, но согласился давать показания. Он говорит, что интересы Беларуси и интересы белорусской верхушки власти — это не одно и то же.
— Не существует идеологии экстремизма, в которой меня обвиняют, — говорит Дедок.
И дополнил, что нет ни одного доказательства того, что его посты в интернете нанесли кому-то вред.
Адвокат Николая Евгений Маслов сообщил, что Николая задерживали с применением силы, хотя он сопротивления не оказывал. В доме выбили дверь, самого Николая душили подушкой, закрывали в кладовке, распыляли перцовый газ. Когда доставили в ГУБОПиК, насильно засовывали ему в рот бутылки, которые якобы нашли у него, и заставили подписать документы, которых он не видел.
Адвокат также озвучил результаты экспертизы материалов, из-за которых обвиняют Дедка. В публикациях просматриваются только косвенные призывы и вообще отсутствует состав преступления.
Поддержать Николая Дедка в суд пришли больше 20 человек. Среди них его отец, девушка, друзья, а также дипломаты посольства Италии.
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Во время процесса над блогером адвокат рассказал о пытках, примененных к подзащитному.
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