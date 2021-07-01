Водитель мопеда пострадал в столкновении с легковушкой в Глуске

Источник материала: БелТА

1 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Глуске в ДТП на перекрестке улиц Социалистической и Карла Маркса пострадал человек. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 30 июня в 15.00. 33-летний житель районного центра двигался на автомобиле Renault Megane Scenik и столкнулся с мопедом Kanuni, ехавшим по главной дороге.

Водитель мопеда, 46-летний местный житель, с травмами госпитализирован.

Госавтоинспекция напоминает, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен предоставить преимущество транспорту, приближающемуся к нему по главной дороге.-0-