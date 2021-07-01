ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Водитель мопеда пострадал в столкновении с легковушкой в Глуске

01.07.2021 13:09 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

1 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Глуске в ДТП на перекрестке улиц Социалистической и Карла Маркса пострадал человек. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 30 июня в 15.00. 33-летний житель районного центра двигался на автомобиле Renault Megane Scenik и столкнулся с мопедом Kanuni, ехавшим по главной дороге.

Водитель мопеда, 46-летний местный житель, с травмами госпитализирован.

Госавтоинспекция напоминает, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен предоставить преимущество транспорту, приближающемуся к нему по главной дороге.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 30 июня в 15.00. 33-летний житель районного центра двигался на автомобиле Renault Megane Scenik и столкнулся с мопедом Kanuni, ехавшим по главной дороге.
 
Новости дня
Новости разные
 
Второй шанс: как белорусский ветврач спасает животных с помощью 3D-принтера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by