ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эксперт: белорусский экспорт в страны ЕС и в США больше, чем в ЕАЭС и Китай

01.07.2021 13:21 — Разное | Смартпресс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Смартпресс

Белорусский экспорт в страны ЕС растет быстрее, чем в ЕАЭС и Китай, заявил в Смартэфире в четверг экономический аналитик Максим Зверинский. 

“С момента создания ЕАЭС, где граница, таможенные пошлины и различные ограничения, белорусский экспорт в ЕС гораздо выше, чем в страны ЕАЭС”, - сказал аналитик. 

Зверинский подкрепил сказанное цифрами. Что касается стран ЕС: “Например, рост белорусского экспорта в Венгрию с 2015 по 2020 гг. составил 61%, в Польшу - 63%, в Ирландию - 78%, в Данию - 1082%, а в Португалию - 1500%. В то же время с Люксембургом - минус 50%, в Голландию - 40%, Италию - 30%”. 

В то же время рост белорусского экспорта в Казахстан составил 42%, в Кыргызстан - 20%, в Армению - 107%, в Россию - 20%. “При этом в денежном выражении в 2020 году экспорт в Польшу перекрыл экспорт в Казахстан, Армению и Кыргызстан вместе взятые: 1 млрд 250 млн  против 871 млн ”, - резюмировал Зверинский. 

Есть и данные по экспорту в Китай и США. “Я в последнее время много слышу о развороте на восток, что Китай всех спасет. Так вот: спад экспорта (белорусского - Смартпресс) в Китай с 2015 по 2020 гг. составил 4%, при этом экспорт в США вырос на 62%”.



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский экспорт в страны ЕС растет быстрее, чем в ЕАЭС и Китай, заявил в Смартэфире в четверг экономический аналитик Максим Зверинский.  “С...
 
Новости дня
Новости разные
 
Агенцтва Standard & Poor’s ацаніла рызыкі Беларусі ад эканамічных санкцый
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by