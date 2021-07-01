Эксперт: белорусский экспорт в страны ЕС и в США больше, чем в ЕАЭС и Китай

Источник материала: Смартпресс

Белорусский экспорт в страны ЕС растет быстрее, чем в ЕАЭС и Китай, заявил в Смартэфире в четверг экономический аналитик Максим Зверинский.

“С момента создания ЕАЭС, где граница, таможенные пошлины и различные ограничения, белорусский экспорт в ЕС гораздо выше, чем в страны ЕАЭС”, - сказал аналитик.

Зверинский подкрепил сказанное цифрами. Что касается стран ЕС: “Например, рост белорусского экспорта в Венгрию с 2015 по 2020 гг. составил 61%, в Польшу - 63%, в Ирландию - 78%, в Данию - 1082%, а в Португалию - 1500%. В то же время с Люксембургом - минус 50%, в Голландию - 40%, Италию - 30%”.

В то же время рост белорусского экспорта в Казахстан составил 42%, в Кыргызстан - 20%, в Армению - 107%, в Россию - 20%. “При этом в денежном выражении в 2020 году экспорт в Польшу перекрыл экспорт в Казахстан, Армению и Кыргызстан вместе взятые: 1 млрд 250 млн против 871 млн ”, - резюмировал Зверинский.

Есть и данные по экспорту в Китай и США. “Я в последнее время много слышу о развороте на восток, что Китай всех спасет. Так вот: спад экспорта (белорусского - Смартпресс) в Китай с 2015 по 2020 гг. составил 4%, при этом экспорт в США вырос на 62%”.