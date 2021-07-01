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Глава представительства ЕС Шубель надеется вернуться в Беларусь
01.07.2021 13:21 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Глава представительства ЕС Дирк Шубель рассчитывает вернуться в Беларусь после консультаций в Брюсселе.
"Сегодняшняя Беларусь не совсем та страна, в которую я прибыл 22 месяца назад, но я твердо верю, что белорусы будут настойчивы и выйдут из этого кризиса сильнее и с большей готовностью, чем когда-либо, к построению свободного, процветающего, гостеприимного и безопасного общества", - написал Шубель своим коллегам, оставшимся в Минске. Его слова приводятся в сообщении представительства в соцсетях.
Шубель отметил, что с нетерпением ждет возможности вернуться в Беларусь, "чтобы встретить больше ее стойких и открытых людей, увидеть больше ее исторических и природных достопримечательностей и помочь укрепить тесные связи между ЕС и Беларусью во всех ключевых областях".
Между тем, добавил Шубель, его мысли "остаются и с каждым политическим заключенным, с каждым человеком, заключенным в тюрьму с несправедливым обращением, с членами их семей, с теми, кто потерял своих близких в прошедшем неспокойном году".
Напомним, в среду Шубель выехал в Брюссель для консультаций.
Ранее он был
Главе представительства было предложено выехать в Брюссель для консультаций. Постоянный представитель Беларуси при ЕС также для консультаций отзывается в Минск.
Помимо этого, МИД заявил, что в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер.
Тогда же МИД Беларуси озвучил решение о приостановке Беларусью своего участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Кроме того, Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.
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Глава представительства ЕС Дирк Шубель рассчитывает вернуться в Беларусь после консультаций в Брюсселе. "Сегодняшняя Беларусь не совсем та страна, в...
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