ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава представительства ЕС Шубель надеется вернуться в Беларусь

01.07.2021 13:21 — Разное | Смартпресс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Смартпресс

Глава представительства ЕС Дирк Шубель рассчитывает вернуться в Беларусь после консультаций в Брюсселе.

"Сегодняшняя Беларусь не совсем та страна, в которую я прибыл 22 месяца назад, но я твердо верю, что белорусы будут настойчивы и выйдут из этого кризиса сильнее и с большей готовностью, чем когда-либо, к построению свободного, процветающего, гостеприимного и безопасного общества", - написал Шубель своим коллегам, оставшимся в Минске. Его слова приводятся в сообщении представительства в соцсетях.

Шубель отметил, что с нетерпением ждет возможности вернуться в Беларусь, "чтобы встретить больше ее стойких и открытых людей, увидеть больше ее исторических и природных достопримечательностей и помочь укрепить тесные связи между ЕС и Беларусью во всех ключевых областях".

Между тем, добавил Шубель, его мысли "остаются и с каждым политическим заключенным, с каждым человеком, заключенным в тюрьму с несправедливым обращением, с членами их семей, с теми, кто потерял своих близких в прошедшем неспокойном году".

Напомним, в среду Шубель выехал в Брюссель для консультаций.

Ранее он был вызван 28 июня в МИД Беларуси "в связи с введенными Европейским союзом беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси".

Главе представительства было предложено выехать в Брюссель для консультаций. Постоянный представитель Беларуси при ЕС также для консультаций отзывается в Минск.

Помимо этого, МИД заявил, что в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер.

Тогда же МИД Беларуси озвучил решение о приостановке Беларусью своего участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Кроме того, Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава представительства ЕС Дирк Шубель рассчитывает вернуться в Беларусь после консультаций в Брюсселе. "Сегодняшняя Беларусь не совсем та страна, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Агенцтва Standard & Poor’s ацаніла рызыкі Беларусі ад эканамічных санкцый
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by