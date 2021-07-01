Глава представительства ЕС Шубель надеется вернуться в Беларусь

Источник материала: Смартпресс

Глава представительства ЕС Дирк Шубель рассчитывает вернуться в Беларусь после консультаций в Брюсселе.

"Сегодняшняя Беларусь не совсем та страна, в которую я прибыл 22 месяца назад, но я твердо верю, что белорусы будут настойчивы и выйдут из этого кризиса сильнее и с большей готовностью, чем когда-либо, к построению свободного, процветающего, гостеприимного и безопасного общества", - написал Шубель своим коллегам, оставшимся в Минске. Его слова приводятся в сообщении представительства в соцсетях.

Шубель отметил, что с нетерпением ждет возможности вернуться в Беларусь, "чтобы встретить больше ее стойких и открытых людей, увидеть больше ее исторических и природных достопримечательностей и помочь укрепить тесные связи между ЕС и Беларусью во всех ключевых областях".

Между тем, добавил Шубель, его мысли "остаются и с каждым политическим заключенным, с каждым человеком, заключенным в тюрьму с несправедливым обращением, с членами их семей, с теми, кто потерял своих близких в прошедшем неспокойном году".

Напомним, в среду Шубель выехал в Брюссель для консультаций.

Ранее он был вызван 28 июня в МИД Беларуси "в связи с введенными Европейским союзом беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси".

Главе представительства было предложено выехать в Брюссель для консультаций. Постоянный представитель Беларуси при ЕС также для консультаций отзывается в Минск.

Помимо этого, МИД заявил, что в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер.

Тогда же МИД Беларуси озвучил решение о приостановке Беларусью своего участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Кроме того, Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.