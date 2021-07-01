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Невзоров: «Это Каа проводит смотр своих бандерлогов»

01.07.2021 13:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Невзоров: «Это Каа проводит смотр своих бандерлогов»
Российский публицист – о том, как ему видится прямая линия с Владимиром Путиным.

– Она нужна больше всего, конечно, Путину, – рассуждает Александр Невзоров на Эхе Москвы. – Потому что это страна думает, что она задает ему вопросы. Ничего подобного. Это он задает вопрос стране.

Это Каа проводит смотр своих бандерлогов. Это с его стороны прямая линия, это его вопрос стране. И, судя по тому, что он эту практику продолжает, он собирается царствовать еще очень долго и счастливо.

Это же его: «Сядьте поближе! Покорны ли вы мне, как 5 лет назад? А любите ли вы меня, как 10 лет назад? А достаточно ли вас много?»

И бандерлоги отвечают.
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