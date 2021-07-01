|
С 9 июля Нацбанк меняет порядок установления официальных курсов белорусского рубля
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
В Нацбанке отметили, что основные подходы к расчету и установлению официальных курсов белорусского рубля останутся прежними.
«В рамках реализации положений новой редакции Банковского кодекса Республики Беларусь, предусматривающей изменение в правах и функциях Национального банка, действующий порядок установления официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам изложен в новом документе – постановлении Правления Национального банка Республики Беларусь от 22 июня 2021 года №176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» (далее – постановление №176), которое вступает в силу с 9 июля 2021 года», — сказано на сайте НБ РБ.
Кроме того, Нацбанк перестанет утверждать и публиковать перечни свободно конвертируемых и ограниченно конвертируемых валют по причине того, что международные финансовые организации подобные списки сейчас не ведут.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того, Нацбанк перестанет публиковать перечни свободно конвертируемых валют.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)