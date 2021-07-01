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С 9 июля Нацбанк меняет порядок установления официальных курсов белорусского рубля

01.07.2021 13:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

С 9 июля Нацбанк меняет порядок установления официальных курсов белорусского рубля
Иллюстративное фото
В пресс-службе Национального банка Беларуси сообщили, что вскоре вновь вносятся технические изменения в порядок установления официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам.

В Нацбанке отметили, что основные подходы к расчету и установлению официальных курсов белорусского рубля останутся прежними.

«В рамках реализации положений новой редакции Банковского кодекса Республики Беларусь, предусматривающей изменение в правах и функциях Национального банка, действующий порядок установления официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам изложен в новом документе – постановлении Правления Национального банка Республики Беларусь от 22 июня 2021 года №176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» (далее – постановление №176), которое вступает в силу с 9 июля 2021 года», — сказано на сайте НБ РБ.


Кроме того, Нацбанк перестанет утверждать и публиковать перечни свободно конвертируемых и ограниченно конвертируемых валют по причине того, что международные финансовые организации подобные списки сейчас не ведут.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Кроме того, Нацбанк перестанет публиковать перечни свободно конвертируемых валют.
 
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