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«В рамках реализации положений новой редакции Банковского кодекса Республики Беларусь, предусматривающей изменение в правах и функциях Национального банка, действующий порядок установления официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам изложен в новом документе – постановлении Правления Национального банка Республики Беларусь от 22 июня 2021 года №176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» (далее – постановление №176), которое вступает в силу с 9 июля 2021 года», — сказано на сайте НБ РБ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С 9 июля Нацбанк меняет порядок установления официальных курсов белорусского рубля Кроме того, Нацбанк перестанет публиковать перечни свободно конвертируемых валют.