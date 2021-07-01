ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко созвонился с Путиным и обсудил западные санкции, нефть и газ

01.07.2021 13:33 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Лукашенко созвонился с Путиным и обсудил западные санкции, нефть и газ
Фото: ТАСС
1 июля состоялся телефон­ный разговор Владимира Путина с Александром Лукашенко.

«В преддверии пленарного заседания восьмого Форума регионов России и Беларуси, в котором Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в режиме видеоконференции, обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня», - информирует кремлевская пресс-служба.


Внимание также было уделено проблематике продолжаю­ще­гося санкционного давления на Республику.

«С российской стороны выражена солидарность с Беларусью, противостоящей односторонним нелегитимным рестрик­циям, вводимым западными государствами в нарушение норм между­народного права», - говорится в сообщении.


Пресс-служба Лукашенко отмечает, что стороны также подробно обсудили вопрос восстановления транспортного сообщения между Беларусью и Россией.


Главы государств констатировали, что уже налажено пассажирское авиа- и железнодорожное сообщение, отсутствуют проблемы в сфере грузоперевозок. Открытым остается только вопрос снятия ограничений по передвижению граждан через белорусско-российскую границу автомобильным транспортом.

Кроме того, обсуждается открытие еще большего количества рейсов «Белавиа» в Россию. Главы государств договорились, что правительства и профильные министерства проработают этот вопрос. Вспышка пандемии в России накладывает свой отпечаток на эту сферу, тем не менее работа в этом направлении будет продолжена. Особое внимание будет уделено увеличению рейсов на юг России - в Сочи, Краснодар и Анапу.

Подробно Лукашенко и Путин остановились на развитии военно-технического сотрудничества и вопросах безопасности. Также они обсудили традиционный блок вопросов: цены на энергоносители и доступ белорусских товаров на российские рынки.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подробно стороны также остановились на развитии военно-технического сотрудничества.
 
Новости дня
Новости разные
 
Супрацьстаяць санкцыям, развіваць ваеннае супрацоўніцтва: пра што дамовіліся Пуцін і Лукашэнка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by