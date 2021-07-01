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Лукашенко созвонился с Путиным и обсудил западные санкции, нефть и газ
Источник материала: UDF
Фото: ТАСС
«В преддверии пленарного заседания восьмого Форума регионов России и Беларуси, в котором Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в режиме видеоконференции, обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня», - информирует кремлевская пресс-служба.
Внимание также было уделено проблематике продолжающегося санкционного давления на Республику.
«С российской стороны выражена солидарность с Беларусью, противостоящей односторонним нелегитимным рестрикциям, вводимым западными государствами в нарушение норм международного права», - говорится в сообщении.
Пресс-служба Лукашенко отмечает, что стороны также подробно обсудили вопрос восстановления транспортного сообщения между Беларусью и Россией.
Главы государств констатировали, что уже налажено пассажирское авиа- и железнодорожное сообщение, отсутствуют проблемы в сфере грузоперевозок. Открытым остается только вопрос снятия ограничений по передвижению граждан через белорусско-российскую границу автомобильным транспортом.
Кроме того, обсуждается открытие еще большего количества рейсов «Белавиа» в Россию. Главы государств договорились, что правительства и профильные министерства проработают этот вопрос. Вспышка пандемии в России накладывает свой отпечаток на эту сферу, тем не менее работа в этом направлении будет продолжена. Особое внимание будет уделено увеличению рейсов на юг России - в Сочи, Краснодар и Анапу.
Подробно Лукашенко и Путин остановились на развитии военно-технического сотрудничества и вопросах безопасности. Также они обсудили традиционный блок вопросов: цены на энергоносители и доступ белорусских товаров на российские рынки.
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Подробно стороны также остановились на развитии военно-технического сотрудничества.
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