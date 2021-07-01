Источник материала: UDF



Фото: ТАСС

«В преддверии пленарного заседания восьмого Форума регионов России и Беларуси, в котором Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в режиме видеоконференции, обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня», - информирует кремлевская пресс-служба.

«С российской стороны выражена солидарность с Беларусью, противостоящей односторонним нелегитимным рестрик­циям, вводимым западными государствами в нарушение норм между­народного права», - говорится в сообщении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко созвонился с Путиным и обсудил западные санкции, нефть и газ Подробно стороны также остановились на развитии военно-технического сотрудничества.

Внимание также было уделено проблематике продолжаю­ще­гося санкционного давления на Республику.Пресс-служба Лукашенко отмечает, что стороны также подробно обсудили вопрос восстановления транспортного сообщения между Беларусью и Россией.Главы государств констатировали, что уже налажено пассажирское авиа- и железнодорожное сообщение, отсутствуют проблемы в сфере грузоперевозок. Открытым остается только вопрос снятия ограничений по передвижению граждан через белорусско-российскую границу автомобильным транспортом.Кроме того, обсуждается открытие еще большего количества рейсов «Белавиа» в Россию. Главы государств договорились, что правительства и профильные министерства проработают этот вопрос. Вспышка пандемии в России накладывает свой отпечаток на эту сферу, тем не менее работа в этом направлении будет продолжена. Особое внимание будет уделено увеличению рейсов на юг России - в Сочи, Краснодар и Анапу.Подробно Лукашенко и Путин остановились на развитии военно-технического сотрудничества и вопросах безопасности. Также они обсудили традиционный блок вопросов: цены на энергоносители и доступ белорусских товаров на российские рынки.