До 2030 года. Лукашенко предложил разработать стратегию интеграции Союзного государства

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Предложение правителя прозвучало на VIII Форуме регионов Беларуси и России.

– Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства (например, до 2030 года), наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития, – сказал Лукашенко, сообщает БЕЛТА .

Также он озвучил: «Россия всегда была, есть и будет стратегическим партнером Беларуси, а наш братский союз – это ценность, которую необходимо сохранить, приумножить и передать будущим поколениям».

И подчеркнул, что «в этом миссия нынешнего поколения и руководства обеих стран и для этого будет сделано все необходимое».